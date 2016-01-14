المملكة الدولة الأكثر قدرة على تحقيق الاستقرار

د. جمعان رشيد بن رقوش

نعيش اليوم الذكرى الأولى لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله نجدد من خلالها الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة، ولهذا الوطن المعطاء الذي لا يشاكله في عطائه وقداسته أي موطن.

أطلت علينا هذه الذكرى والمملكة قد أضحت محط أنظار العالم هيبة ومنعة ورخاءً وأمناً، رغم الأزمات التي تلازم المحيط العربي والإقليمي المعاصر، فعام المملكة في عهد ملك الحزم والعزم هو في عمر الزمان أيام معدودات، ولكنه في حجم الإنجاز أعوام مترعات بالفخر والمجد.

وقد شهدت المملكة في هذا العهد الزاهر تحولات كبيرة تجسدت في الأوامر الملكية التي توضح نهج القيادة في السير على طريق تثبيت دعائم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به بلادنا منذ تأسيسها، حيث صدرت في هذا العام الأوامر الملكية الكريمة باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وليّاً للعهد وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد لتعضد دعائم هذا البناء الراسخ، والكيان الشامخ الذي يزداد شموخاً واقتداراً بفضل ما حباه الله تعالى من النعم الجليلة والمكانة السامية ثم بما تهيأ لها من القيادة الحكيمة على امتداد تاريخه.

ورغم الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم مؤخراً ومنها انخفاض أسعار النفط، وكذلك التزام المملكة بدعم العديد من الدول الشقيقة والدفاع عن سيادتها وأمنها فإن اقتصاد المملكة الذي يعد الأكبر في المنطقة قد تجاوز هذه الصدمات والصعوبات بفضل الله تعالى ثم بما تهيأ للمملكة من سياسة اقتصادية محنكة ادارت بجدارة وخبرة كل مواردها المتعددة ومنها الثروة النفطية.

ولأن الإنسان هو مناط التنمية ومحور اهتمام القيادة الرشيدة فقد أوضح الخطاب الملكي الكريم لخادم الحرمين الشريفين في افتتاح أعمال مجلس الشورى هذا الأمر في تفاصيله الدقيقة، حيث أشار إلى إعادة تنظيم أجهزة مجلس الوزراء والدولة بما يدعم مسيرة التنمية، وإلى المضي قدماً في عملية التطوير والنماء في وتيرة متصاعدة رغم التقلبات الاقتصادية الدولية.

ولقد أثبتت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أعزه الله أنها الدولة الأكثر قدرة على تحقيق أمن واستقرار محيطها الإقليمي والدولي، من خلال حسم الفوضى وقمع المعتدين وفي "عاصفة الحزم" أصدق دليل على ذلك، وهي عاصفة الحق التي ناصرت الشرعية وأسعدت انتصاراتها الشعب اليمني وشعوب المنطقة، وإن هذا الموقف الشجاع، سيسطره التاريخ في اسفار المجد الخالدة، فقد استطاعت المملكة أن تعيد بناء الكرامة العربية، وأن تعيد بناء السمو العربي، ليعلم العالم كله أن السعودية تمتلك زمام المبادرة، ولها اليد الطولى في نصرة الشعوب المغلوب على أمرها من جيرانها، وأنها دولة قادرة على حماية حدودها وعلى حماية مواطنيها.

وفي ذات الإطار ساندت المملكة قضية الشعب السوري الذي يتعرض لأبشع أنواع العدوان حيث تستضيف المملكة أكثر من مليونين وخمس مئة ألف سوري، منحتهم حق الإقامة والتعليم والعمل تماماً كما فعلت مع الأشقاء في اليمن الشقيق دون منّ أو أذى أو متاجرة بمأساتهم كما تفعل الدول التي تدعي المناصرة لحقوق الإنسان، كما قامت المملكة بتقديم مئات الملايين لمساعدة اللاجئين السوريين في البلدان الأخرى في سعي حثيث لتنظيم أعمال الإغاثة وبرامج العمل الإنساني التي ما فتئت المملكة تقوم بها وهي تقدم مساعداتها أينما حلت الكوارث والأزمات على وجه الأرض، فالعمل الخيري والإنساني يأتي في مقدمة المسلمات لهذا البلد المعطاء.

وتجدر الإشارة هنا إلى الأمر الملكي الكريم بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فأعمال البر بكل صوره ومستوياته هي نسق متسق في شخصية خادم الحرمين الشريفين منذ نشأته، فالمجتمع السعودي بكل فئاته العمرية يعلم ما كان ولا يزال يقدمه سلمان بن عبدالعزيز من أعمال جليلة في مجال البر، فرعايته للمؤسسات الخيرية ودور الأيتام وكذلك اهتمامه بالمرضى والمحتاجين والسجناء المعسرين وغيرها من مناشطه الخيرية.

وفي سياق جهود المملكة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين فإن بلادنا لاتزال في مقدمة دول العالم التي تكافح آفة الإرهاب، وتسعى دونما كلل لمحاربة هذه الجرائم المتناهية في البشاعة والعدوان سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي من خلال دعم التعاون الدولي في هذا المجال، وقد حققت المملكة على هذا الصعيد نجاحات متميزة في المكافحة من خلال المناصحة والمكافحة الميدانية التي وأدت الكثير من الانشطة الارهابية قبل وقوعها والمكافحة من خلال اقامة العدل وتنفيذ الحدود الشرعية على كل المارقين عن جادة الصواب.

وإن شعب المملكة العربية السعودية إذ يحتفي بالذكرى الأولى لبيعة سلمان الخير فإنه يرفع أكف الضراعة للمولى عز وجل بالشكر على النعم العظيمة، والخيرات الجسيمة وعلى اللحمة الوطنية الرائعة التي أبداها هذا الشعب الوفي الكريم لبلاده وقيادتها.