نجاح عملية التوأم الطفيلي اليمني «أحمد» بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال

نجح الفريق الطبي المختص بعمليات فصل التوائم السيامية في فصل التوأم الطفيلي اليمني احمد وذلك بعملية جراحية استغرقت ساعتين ونصف أجريت امس بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للاطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض، بمشاركة فريق طبي متعدد التخصصات برئاسة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقال الدكتور عبدالله الربيعة: بحمد الله تمكن الفريق الطبي من انجاز العملية رقم 38 في سلسلة عمليات فصل التوائم السيامية حيث شارك بعملية فصل الطفيلي اليمني احمد 15 من اعضاء الفريق الطبي والجراحي يمثلون تخصصات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة التجميل والتمريض والفنيين. حيث بدأت العملية بمرحلة التخدير ثم تلتها المرحلة الثانية التي تم فيها فصل الجزء المتطفل بعد تحديد المكان ثم تمت اعادة ترميم جدار البطن وترميم الجهاز الخارجي التناسلي، وكذلك ترقيع فتق بالسرة، مؤكدا معاليه ان وضع الطفل مستقر ولله الحمد، متوقعا ان يعود الطفل احمد الى جناح الاطفال خلال يومين.

ورفع "الربيعة نيابة عن الفريق الطبي اسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والى وزير الحرس الوطني صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، مشيدا بما يلقاه القطاع الصحي من دعم ومتابعة، سائلا المولى عز وجل ان يحفظ لهذه البلاد قيادتها وأمنها ومواطنيها الكرام.

من جانبه ثمن د. بندر بن عبدالمحسن القناوي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني هذه اللفتة الأبوية الحانية من خادم الحرمين الشريفين وتوجيهه الكريم بنقل التوأم اليمني وإجراء عملية الفصل التي تمت بحمد الله بنجاح، وذلك امتدادا لمواقفه الانسانية ايده الله.