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العريفي يباشر عمله محافظاً للأسياح

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العريفي يباشر عمله محافظاً للأسياح العريفي يباشر عمله محافظاً للأسياح
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محمد العريفي

الأسياح - سعود المطيري

    باشر الأستاذ محمد بن علي العريفي يوم الاثنين غرة ربيع الثاني عمله محافظا مكلفا بمحافظة الأسياح، والعريفي أحد الكفاءات الوطنية الحاصل على شهادة الماجستير من جامعة الأمير نايف وسبق أن أثبت جدارته من خلال تولية عدة مناصب ومنها رئيس لجنة هروب العمال بإمارة القصيم ورئيس لجنة قضايا العمال ورئيس قسم شؤون الوافدين ومدير إدارة مكافحة المخدرات بالإمارة ورئيس لجنة رعاية السجناء وأسرهم بمنطقة القصيم من عام 1423 وحتى 1427 إضافة إلى عمله بعدد من اللجان مندوباً من إمارة المنطقة ثم محافظا مكلفا لمحافظة ضرية.

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