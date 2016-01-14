المرشدي: مواقف المملكة أعادت للمواطن العربي انتماءه واعتزازه بأرضه

قال د. خضير المرشدي الممثل لحزب البعث العربي الاشتراكي العراقي أن مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أعادت للمواطن العربي كرامته وكيانه واعتزازه بمواقفه وثوابته العربية الأصيلة من خلال ما قامت به من قرارات حاسمة تهم المنطقة العربية ومستقبل الأمة.

وقال المرشدي ل "الرياض" إنه وانطلاقًا من الموقف الثابت لحزب البعث العربي الاشتراكي ومقاومته الوطنية الباسلة في رفض ومقاومة الاحتلال والاستهتار والتوغل الإيراني الغاشم الرديف الاستراتيجي للأميركيين والصهاينة، وتدخله السافر في شؤون بلدان الأمة في العراق وسورية ولبنان واليمن والبحرين، وآخرها تهديد بلد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية، واعتداء النظام الإيراني الفاشي على سفارة المملكة في طهران والقنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية فإننا نستنكر وندين هذا التطرف البربري والغوغائي المرفوض، وإن الحزب ومقاومته الباسلة بقيادة الرفيق المجاهد عزة إبراهيم الدوري، يعلن الوقوف بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد التهديدات والصلف الإيراني الأرعن، ويعلن عن وضع كافة إمكانياته المادية والبشرية والعسكرية في مواجهة هذا التيار الصفوي المجرم الممتد من إيران وانتهاء بلبنان مرورا بالعراق وسورية وبقية الدول العربية، معلناً بأن الأمة سوف تنتصر في مواجهة قوى البغي والطائفية والإرهاب والعدوان التي يقودها النظام الإيراني وميليشياته المجرمة.

وإن الحزب ومقاومته يدعوان كافة الدول العربية والإسلامية، والمنظمات الدولية والإقليمية لإدانة ما أقدمت عليه إيران من خرق للقوانين والأعراف الدبلوماسية باعتدائها السافر الجبان على سفارة وقنصلية المملكة العربية السعودية في إيران.

وأضاف المرشدي أن "الحزب والمقاومة في العراق يؤيدان الإجراءات الحازمة التي اتخذتها المملكة بقطع علاقاتها مع هذا الشيطان في قم وطهران، وتدعو جميع الدول العربية والإسلامية والأحزاب الوطنية والقومية والإسلامية في الوطن العربي لمساندة هذا القرار وتأييده".

وتابع "أن إيران الشر ما هي إلا حليف مخلص وأكيد للصهاينة والأمريكيين، منذ فضيحة (إيران كونترا) التي تحالفت بها مع إسرائيل وحتى يومنا هذا، وستبقى كذلك عدوا أساسيا ورئيسيا للأمة العربية، كما هو الكيان الصهيوني، إلا إذا ما ارتدعت وتراجعت عن غيها وانكفأت لمداواة جروحها الداخلية الغائرة والمتفاقمة.. وإن من يتخلف من العرب عن معركة الأمة في مواجهة هذا الغول الذي يمثل الوجه الثاني القبيح للإرهاب، فانه يكون قد اصطف مع أعدائها وذيولها وعملائها وسيكون مصيره الخِزي والعار".