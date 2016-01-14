السدو والتطريز يتصدر مبيعات الأسر المنتجة .. في «ربيع بريدة»

هيأت إدارة مهرجان ربيع بريدة 37 "ابتسامة الشتاء" مواقع مخصصة للأسر المنتجة لتعرض منتجاتها الشعبية، ضمن البرامج التي تهدف إلى إشاعة العمل الحرفي في أوساط المجتمع النسائي، خصوصاً وأن العمل يدر دخلاً على تلك الأسر ويحقق الكثير من متطلباتها الأساسية في المهرجان.

وتصدرت مبيعات النسيج والتطريز دخلاً يتراوح ما بين 300 إلى 500 ريال كمبيعاتٍ يومية للفرد ويصب في رفع سقف إنتاجية الأسر، بتطريز بديع يحاكي مروج الربيع ويترجم إبداعها بالخيوط الملونة.

وتصنع السيدة دلال شداد من "السدو" مفارش وملبوسات وقطعا كثيرة مثل المزاود والخروج والقواطع وتزينها بالدرز والكراكيش والجدائل الملونة بنقشة الشجر، حيث لها باع طويل في المشاركة في المهرجانات، وتتوج نجاحاتها صالات المعارض بالقطعة القصيمية الأصل والنجدية الطابع.

وقدمت شداد شكرها لإدارة المهرجان لاهتمامهم بسماع شكوى المشاركات، مطالبةً بأن يتم توسيع مساحة المحلات خصوصاً للمشاركات في حياكة الصوف لكي يتم عرض حرفة النسيج على الجمهور لوجود آلة النول وهي القطعة الخشبية مستطيلة الشكل ذات طرفين حادين وتستعمل لرصف الخيوط على «السدو»

وذكرت نجاح التي تعمل في التطريز والسدو والكروشيه أن هذه المشاركة هي الثامنة لها في المهرجان الذي تطمح من خلاله إلى الحفاظ على الموروث الشعبي والعمل على نقله من جيل إلى جيل، مضيفة أن المهرجان يزداد بإقبال الزوار عاما بعد عام.

وقالت راحة العنزي "أم عبدالرحمن" وهي سيدة مسنة تتبناها جمعية حرفة بالتعاون مع لجنة المهرجان: "أعمل في هذا المجال منذ سبع سنوات وهذه هي المشاركة الرابعة لي في مهرجان ربيع بريدة"، شاكرة القائمين على المهرجان ولجمعية حرفة للعمل الجبار في حفظهم على التراث السعودي وتأهيل الأسر وإكسابهم مهارات فنية وحرفية من خلال الاهتمام بالموروث الشعبي وبهم كأسر مشاركة.