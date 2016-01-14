سيدتى.. 250 عرضا تهاجم جسدك فى مرحلة انقطاع الطمث.. والحل بسيط

الدورة الشهرية يمكن اعتبارها المفتاح المنظم لعمل أغلب أعضاء جسد المرأة، فهرمونات الأنوثة تؤثر بصورة مباشرة على جميع العمليات الحيوية لديها.

وما سبق يؤكده الدكتور صلاح سند أستاذ طب النساء والولادة، وأوضح أن نحو 250 عرضا عضويا ومرضيا يصاحب مرحلة انقطاع الطمث، أبرزها ارتفاع ضغط الدم وزيادة فرص التعرض لأمراض القلب وهشاشة العظام وارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم.

وعن الوسائل العلاجية والوقائية للحد من تلك الأعراض، ينصح د.صلاح بالحرص على ممارسة التمارين الرياضية وتجنب زيادة الوزن والراحة النفسية فى تلك المرحلة تحديدا، قائلا: هذه النصائح رغم بساطتها، تعد كلمة السر فى الحد من الأعراض العضوية والنفسية لمرحلة انقطاع الطمث.

ويحذر الدكتور جورج يواقيم، استشارى أمراض النساء، بشدة من من تناول العلاجات الهرمونية التى تتضمن فى تكوينها هرمونات الأنوثة، للحد من أعراض مرحلة انقطاع الطمث خاصة النساء اللائى لديهن حالات وراثية فى الإصابة بالأورام السرطانية، وفى مقدمتها سرطان الثدى والرحم.

وينصح د.يواقيم بتجنب تناول الأقراص التعويضية ذات المصدر الحيوانى لهرمون الأنوثة، واستبدالها بالأنواع التى تعتمد على مشتقات هرمونات الأنوثة نباتية المصدر.