أخبار عاجلة

مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"مجمعات الأهرام": بيع 120 ألف وجبة منذ إطلاق مبادرة "كون وجبتك"

Google+ Print
"مجمعات الأهرام": بيع 120 ألف وجبة منذ إطلاق مبادرة "كون وجبتك" "مجمعات الأهرام": بيع 120 ألف وجبة منذ إطلاق مبادرة "كون وجبتك"
أكد طارق طنطاوى، رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة والتجارة الداخلية، أنه تم بيع 120 ألف وجبة من وجبات مبادرة "كون وجبتك" بقيمة 30 جنيها للواحدة تكفى 4 أفراد منذ إطلاق المبادرة بالمجمعات الاستهلاكية، وحتى الآن بإجمالى قيمة الوجبات 3.3 مليون جنيها.

وأضاف طارق طنطاوى، لـ" اليوم السابع"، أن هناك وجبات تشمل "كيلو أوراك محلى و2 كيس مكرونة ونصف كيلو بصل وعلبة صلصة وكيلو بطاطس وهناك وجبة تشمل كباب حلة وأرز أبيض وطماطم وبصل وجوافة وصلصة، ووجبة مكرونة بالباشميل وتشمل مكرونة قلم وطبق مفروم وكيس باشميل وطماطم سلطة وخيار وبصل وبرتقال، إضافة إلى وجبات تتضمن فرخة كاملة زنه كيلو، وكيلو أرز وخضار وطماطم وصلصة ومسلى، ووجبة تشمل لحم مجمد وكيلو أرز وكيلو خضار وكيلو طماطم وسلطة وأيضا هناك وجبة تتضمن كيلو سمك ماكريل وكيلو أرز وخضار سلطة ووجبة تشمل لحم مفروم وكيلو أرز وكيلو خضار وطبق سلطة وصلصة ووجبة كبدة شرائح ومكرونة وصلصة وسلطة".

وأكد أن الشركة تبيع حاليا منتجات اللحوم والدواجن والأسماك بنفس سعر شرائها من الموردين دون تحقيق هامش ربح بمناسبة المولد النبوى الشريف وأعياد الميلاد ، حيث يبلغ سعر كيلو اللحوم البتلو المشفى مجمد 38 جنيها، وكيلو الكبد البتلو مجمدة 25 جنيها، والموزة البتلو بالعظم مجمدة 26 جنيها، وكيلو الرومى 25 جنيها، وكيلو الوراك الرومى 23 جنيها، والدبوس الرومى 28 جنيها، وكيلو الفيليه الدواجن 36 جنيها، وكيلو الشيش الدواجن 34 جنيها، وكيلو أوراك الدواجن 17.5 جنيه.

- وزير التموين لـ"اليوم السابع":صرف "البوتاجاز" بالكيلو للمواطنين على البطاقات أول مايو..المنظومة الجديدة تهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه.. وضخ مليون و100 ألف أسطوانة يوميًا فى المحافظات لتلبية الاحتياجات
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد