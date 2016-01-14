بالصور .. انفجار سيارة مفخخة فى قسم شرطة بديار بكر التركية

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى أنباء حول استهداف أحد أقسام الشرطة بمدينة ديار بكر الواقعة جنوب شرق تركيا بسيارة مفخخة، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين، وحدوث تلفيات ضخمة أدت إلى انهيار الجزء الأمامى من واجهة مبنى القسم، ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

ويذكر أن انفجار ضخم، قد استهدف منطقة السلطان أحمد التاريخية فى اسطنبول، مساء الثلاثاء الماضى، وهى نقطة جذب سياحى رئيسية فى أكبر مدن تركيا من حيث عدد السكان.

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