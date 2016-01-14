"إسكان جنوب سيناء": الاسكان الجديد تشطيبات لوكس ومرافق متميزة ولاند سكيب

أكد المهندس محمد كيلانى وكيل وزارة الاسكان بجنوب سيناء، أن الإسكان الجديد حاجة تفرح ويعتبر أفضل إسكان فى تاريخ محافظة جنوب سيناء وذلك لما يتميز به من مستوى عالى فى التشطيبات.

وقال الكيلانى فى تصريح خاص إن مشروع الاسكان الاجتماعى بجنوب سيناء يبلغ 12 ألف وحدة سكنيه 9آلاف من وزارة الاسكان، و3 آلاف منحة اماراتية، و يعتبر هذا الاسكان هو الأكبر منذ نشأة المحافظة وسوف ينهى أزمة إسكان إستمرت عقود طويلة.

مشيرا إلى أن تلك الوحدات تعتبر الأفضل كإسكان اجتماعى فاخر يشبه" الكومباوند" بتشطيبات لوكس ومرافق متميزة ولاند سكيب.

وقال الكيلانى إن طور سيناء العاصمة حصلت على نصيب الأسد من هذه الوحدات نظرا للكثافة السكانية فجاءت نسبتها 68% بعدد 7232 وحدة وابوزنيمه 816 وحدة سكنيه وراس سدر1152 وحدة سكنيه وابورديس 720 وحدة ودهب 852 وحدة ونويبع 888 وحدة سكنيه وسانت كاترين 152 وحدة وشرم الشيخ 204 وحدة سكنيه وطابا 96 وحدة سكنيه

>وأضاف الكيلانى ان مشروع الاسكان الاجتماعى لوزارة الاسكان والذى نفذته القوات المسلحة فى عهد الرئيس السيسى يعتبر ضعف ما نفذ منذ نشأة المحافظة بنسبة 200% مما نفذ طوال 35 سنة ، وأن الوحدات السكنية بالمحافظة انقسمت لفئتين الفئة الاولى طبقا لشروط صندوق الاسكان بالمحافظة والفئة الثانيه وحدات ضمن اسكان وزارة الاسكان.

وأضاف الكيلانى: لأول مرة تكون التشطيبات لوكس ودهانات والأرضية سيراميك فاخر وحوائط ملونه نوافذ وخلاطات مطبخ فاخرة بالإضافة لان الوحدة السكنيه 3 غرف وصالة وحمام مطبخ ومنشر

واكد الكيلانى ان الوحدات السكنية الجديد ة ممنوع بيعها او التنازل عنها مشيرا الى ان القانون يمنع البيع والشراء لها .