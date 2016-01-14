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"الصحة": "المالية" ترصد 200 مليون جنيه لتطبيق"الرعاية الصحية"لغير القادرين

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"الصحة": "المالية" ترصد 200 مليون جنيه لتطبيق"الرعاية الصحية"لغير القادرين "الصحة": "المالية" ترصد 200 مليون جنيه لتطبيق"الرعاية الصحية"لغير القادرين
أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين مطبق فى 489 وحدة طب أسرة و56 مستشفى، مشيراً إلى أن وزارة المالية رصدت 200 مليون جنيه تحت حساب المشروع للإنفاق على علاج المرضى.

وقال المصدر فى وزارة الصحة والسكان، لـ "اليوم السابع"، إن وزارة المالية رصدت ما يقرب من 3 مليار جنيه للإنفاق على مشروع الرعاية الصحية لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الإجتماعى.

وأضاف المصدر أن 1.5 مليون أسرة تستفيد من مشروع الرعاية الصحية لغير القادرين.
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- بالفيديو.. وزير الصحة: قانون التأمين الصحى الجديد يحتاج 90 مليار جنيه لتطبيقه

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