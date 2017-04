بالفيديو.. مقتل 4 أشخاص وإصابة 25 فى استهداف سيارة مفخخة لقسم شرطة بتركيا

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب نحو 25 آخرين، فى حادث استهداف سيارة مفخخة ، لأحد أقسام الشرطة، بمدينة ديار بكر، شرق تركيا، فى الساعات الأولى، من صباح اليوم الخميس فيما تحاول سيارات الإسعاف والمطافئ السيطرة على الوضع فى المنطقة، ومواصلة إنقاذ الضحايا.

ونتج عن الانفجار تلفيات ضخمة فى واجهه مبنى الشرطة والمنازل المحيطة به .

فيما أطلقت 3 صواريخ هاون، باتجاه المدينة ، أسفرت عن سقوط منازل بالمدينة التركية.

Bomb and missile attack hits #C?nar police headquarters in #Diyarbak?r pic.twitter.com/ctg7XeShFP

@Hamosh84 footage from the explosion in #Diyarbak?r #Turkey ambulance & fire trucks on the scene. #TwitterKurds pic.twitter.com/xwRf2M1Krw