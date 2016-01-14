بالفيديو.. مقتل 4 أشخاص وإصابة 25 فى استهداف سيارة مفخخة لقسم شرطة بتركيا

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب نحو 25 آخرين، فى حادث استهداف سيارة مفخخة ، لأحد أقسام الشرطة، بمدينة ديار بكر، شرق تركيا، فى الساعات الأولى، من صباح اليوم الخميس فيما تحاول سيارات الإسعاف والمطافئ السيطرة على الوضع فى المنطقة، ومواصلة إنقاذ الضحايا.

ونتج عن الانفجار تلفيات ضخمة فى واجهه مبنى الشرطة والمنازل المحيطة به .

فيما أطلقت 3 صواريخ هاون، باتجاه المدينة ، أسفرت عن سقوط منازل بالمدينة التركية.

- بالصور .. انفجار سيارة مفخخة فى قسم شرطة بديار بكر التركية

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