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بالفيديو.. مقتل 4 أشخاص وإصابة 25 فى استهداف سيارة مفخخة لقسم شرطة بتركيا

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بالفيديو.. مقتل 4 أشخاص وإصابة 25 فى استهداف سيارة مفخخة لقسم شرطة بتركيا بالفيديو.. مقتل 4 أشخاص وإصابة 25 فى استهداف سيارة مفخخة لقسم شرطة بتركيا
لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب نحو 25 آخرين، فى حادث استهداف سيارة مفخخة ، لأحد أقسام الشرطة، بمدينة ديار بكر، شرق تركيا، فى الساعات الأولى، من صباح اليوم الخميس فيما تحاول سيارات الإسعاف والمطافئ السيطرة على الوضع فى المنطقة، ومواصلة إنقاذ الضحايا.

ونتج عن الانفجار تلفيات ضخمة فى واجهه مبنى الشرطة والمنازل المحيطة به .

فيما أطلقت 3 صواريخ هاون، باتجاه المدينة ، أسفرت عن سقوط منازل بالمدينة التركية.


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اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

- بالصور .. انفجار سيارة مفخخة فى قسم شرطة بديار بكر التركية

- تداول أنباء عن تفجير قسم شرطة بديار بكر التركية من قبل أكراد

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مصر 365

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