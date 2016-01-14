بالفيديو.. مقتل 4 أشخاص وإصابة 25 فى استهداف سيارة مفخخة لقسم شرطة بتركيا

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب نحو 25 آخرين، فى حادث استهداف سيارة مفخخة ، لأحد أقسام الشرطة، بمدينة ديار بكر، شرق تركيا، فى الساعات الأولى، من صباح اليوم الخميس فيما تحاول سيارات الإسعاف والمطافئ السيطرة على الوضع فى المنطقة، ومواصلة إنقاذ الضحايا.إعلان - Ads إعلان - Ads
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ونتج عن الانفجار تلفيات ضخمة فى واجهه مبنى الشرطة والمنازل المحيطة به .
فيما أطلقت 3 صواريخ هاون، باتجاه المدينة ، أسفرت عن سقوط منازل بالمدينة التركية.
Bomb and missile attack hits #C?nar police headquarters in #Diyarbak?r pic.twitter.com/ctg7XeShFP— HDPli Alevi (@HdpliAlevi) January 14, 2016
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@Hamosh84 footage from the explosion in #Diyarbak?r #Turkey ambulance & fire trucks on the scene. #TwitterKurds pic.twitter.com/xwRf2M1Krw— Hamosh (@Hamosh84) January 14, 2016
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