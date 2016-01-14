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محمد أبو الغار : "بث الجلسات هيرجع تانى لأن الناس مش هتسكت"

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محمد أبو الغار : "بث الجلسات هيرجع تانى لأن الناس مش هتسكت" محمد أبو الغار : "بث الجلسات هيرجع تانى لأن الناس مش هتسكت"
أكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن سعى الأحزاب و بعض القوى لتشكيل تكتلات وائتلافات داخل مجلس النواب ليس بجديد و لا غرابه فيه لأنه أمر طبيعى فى برلمانات العالم.

وعلق أبو الغار فى تصريح لـ" اليوم السابع"، على قرار وقف البث المباشر عن جلسات مجلس النواب، قائلا:"هيرجع تانى لأن الناس مش هتسكت ،قرار مش مظبوط".


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