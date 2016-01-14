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الكويت تحذر مواطنيها الاقتراب من المناطق الحدودية بشمال وجنوب البلاد

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الكويت تحذر مواطنيها الاقتراب من المناطق الحدودية بشمال وجنوب البلاد الكويت تحذر مواطنيها الاقتراب من المناطق الحدودية بشمال وجنوب البلاد

>حذرت وزارة الداخلية الكويتية مواطنيها والمقيمين من مغبة الاقتراب من المناطق المحظورة وهى الحدود الشمالية والجنوبية للكويت تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون أمن الحدود البرية اللواء الشيخ محمد اليوسف الصباح فى تصريحات مساء أمس الأربعاء إن رجال أمن الحدود البرية بالمرصاد لكل من يتواجد في المناطق المحظورة أو يحاول اختراق الحدود.

وأكد أن أجهزة الرادار تتمتع بخاصية عالية التقنية لمتابعة أي اقتراب أو اختراق للحدود مما يتيح التعامل الفوري معه مشيرا الى ضبط خمسة مواطنين داخل المنطقة المحظورة بعد قيامهم بقطع في السياج الشبكي خلف مركز الصخيبري حيث تم ضبطهم من قبل رجال أمن الحدود البرية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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