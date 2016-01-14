لأول مرة.. الفنان سعد رومانى ميخائيل يقدم دورات تعليم فن الموزاييك بمكتبة الإسكندرية

يستضيف قسم تعليم الفنون التابع لمركز الفنون بمكتبة الإسكندرية الفنان سعد رومانى ميخائيل، لتقديم دورات تعليم فن الموزاييك لأول مرة فى الإسكندرية، وهم: دورتى حلى الميكرو موزاييك ودورة بوتريه موزاييك.

حيث تقام الدورات بمقر قسم تعليم الفنون – برشدى، مدة الدورة خمسة أيام، من العاشرة صباحا وحتى الخامسة. تبدأ دورة حلى الميكرو موزاييك من يوم 31 يناير حتى 4 فبراير2016، بينما تقام دورة بوتريه الموزاييك من يوم 7 فبراير وتستمر حتى 11 فبراير2016، كما تقام دورة حلى الميكرو موزاييك من 21 إلى 25 فبراير 2016.

ويعتبر الفنان سعد رومانى سفيرا مصريا للفن، حيث أنه يتم دعوته لتعليم منهجه لفن الموزاييك فى إنجلترا وهولندا وفرنسا وإيرلندا. كما يعد رومانى واحداً من الرواد الذين تميزوا دوليا فى مجال تدريب فن الموزاييك. وتشمل الدورة منهج دراسى مكثف لغير المتخصصين والمبتدئين يوفر فيها الفنان من خلاله للدارسين الكثير من أسرار النجاح فى هذا النوع من الفن.