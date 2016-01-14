نظر دعوى حساب "القومية للتشييد" ضد "عمر أفندى" اليوم

تنظر الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار يحيى البنا وعضوية المستشارين خالد شكرى وحسام فاروق وأمانة سر علاء إبراهيم، دعوى الحساب المقامة من الشركة القومية للتشييد ضد جميل القنبيط صاحب شركة عمر أفندى.

قامت الشركة القومية للتشييد دعوى حساب ضد جميل القنبيط وشركة أنوال السعودية، شركة عمر أفندى، شركة النيل للهندسية والتبريد، ووزير المالية، رئيس مأمورية المركزى الضريبى لكبار الممولين، رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وزير العدل، شركة مصر لتأمينات الحياة، الهيئة العامة للتأمين الصحى، مؤسسة التمويل الدولية، جمعية الخدمات بشركة عمر أفندى، شركة سينتك للاتصالات، شركة شينل، شركة فيستا للملابس الجاهزة، والبنك الأهلى المتحد والبنك الأهلى المصرى وآخرين، لإعلانهم بحكم القضاء الإدارى الصادر بضم محمد لبيب، وعلى البسيونى وأنور الصعيدى بخصوم منضمين إلى الشركة المدعية فى طلباتها.