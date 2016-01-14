القبض على سائق لإتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة ببولاق الدكرور

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالجيزه من ضبط سائق لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازته 15 قطعة من مخدر الحشيش ببولاق الدكرور، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث مكافحة المخدرات بالجيزه تفيد إتجار "بكر.م" سائق بالمواد المخدرة ببولاق الدكرور، وبإعداد كمين له تم ضبطه وبحوزته 15 قطعة من مخدر الحشيش أثناء ترويجها على عملائه بشارع ترعة زنين، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة وأحاله العميد حسن عليوه مدير إدارة مكافحة المخدرات بالجيزه إلى النيابة للتحقيق.