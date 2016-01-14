اليوم.. الفصل فى رد "محمود غزلان" لـ"ناجى شحاتة"

تصدر الدائرة 19 بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار حسين عبد العال الأكوع، حكمها فى طلب الرد المقدم من عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، محمود غزلان، المتهم فى قضية غرفة عمليات رابعة، ضد المستشار ناجى شحاتة.

وكانت محكمة النقض، أصدرت حكما بإلغاء الأحكام الصادرة فى قضية "غرفة عمليات رابعة" وإعادة محاكمة المتهمين الطاعنين من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة.

يذكر أن النيابة العامة وجهت إلى المتهمين، وعددهم 51 متهما على رأسهم مرشد الإخوان "محمد بديع" ومن بينهم "غزلان"، عددا من الاتهامات من بينها إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة.