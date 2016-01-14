كفر الشيخ تستعد لتنظيم مؤتمر اقتصادى بحضور رجال أعمال مصريين وأجانب

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه يأمل فى جذب المستثمرين لمحافظة كفرالشيخ، لإقامة المشروعات المتعددة فى المحافظة، خاصة أن لدينا مدينتين صناعيتين ببلطيم ومطوبس، مشيراً إلى أننا نتستعد لتنظيم مؤتمر لدعم الاقتصاد بالمحافظة فى منتصف مارس القادم، مضيفاً أنه سيوجه الدعوة لرجال الأعمال المصريين وعدد من رجال الأعمال العرب والأجانب لحضور هذا المؤتمر .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور اللواء عادل كامل مساعد مدير الأمن للتدريب والأفراد ومحمد الصيرة السكرتير العام ومجدى عطاالله السكرتير العام المساعد وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه شكل فريق عمل متكامل شارك فيه أساتذة جامعة كفر الشيخ، لوضع دراسة وافية حول موارد وإمكانيات المحافظة، لعرضها على المستثمرين خلال المؤتمر .

وقال نصر ، إنه وجه الدعوة لرؤساء مجالس المدن ، لتقديم مقتراحاتهم وأفكارهم لضمها لخطة العمل والإعداد للمؤتمر كما سيتم وضع كل التصورات النهائية والمقترحات فى نهاية يناير الحالى.