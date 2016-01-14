بالصور.. توقيع الكشف الطبى على 58 نزيلاً بسجن قسم ثان شبرا الخيمة

أمر اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية بتشكيل لجنة طبية للكشف على نزلاء قسم ثان شبرا الخيمة وعلاج من تستلزم حالتهم العلاج بالمستشفيات الحكومية.

وقال مدير الأمن فى تصريحات صحفية، أن "الكشف تم وفقا للوائح المنظمة للعمل بالسجون المركزية بالمراكز والاقسام، وتفعيلاً لما جاء بالدستور ومواد حقوق الانسان، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وتأكيداً للرعاية الصحية التى يتم تقديمها للنزلاء بكافة الاقسام والمراكز، وضماناً لسلامتهم، ومنع انتشار الأوبئة".

وأضاف اللواء سعيد شلبى " تم التنسيق مع الدكتور عاطف الكاتب مدير مستشفى بهتيم للكشف على النزلاء، وتشكيل لجنة طبية مكونة من عدد من الأطباء المتخصصين وتم الكشف على 58 نزيلاً من نزلاء السجن، وقد أوصت اللجنة بعرض 8 نزلاء على أحد المستشفيات الحكومية لاتخاذ اللازم تجاه حالتهم المرضية، وجارى عرضهم على المستشفيات الحكومية".



>