12 خبير عالمى فى المؤتمر الدولى لجامعة المنصورة لأبحاث الجينات

تستضيف جامعة المنصورة، اليوم الخميس، المؤتمر الدولى لمنظمة "golden helix" لأبحاث الجينات، والتى تنظم مؤتمرها السنوى بدولة من دول العالم، وستنظم هذا العام مؤتمرها السنوى بجمهورية مصر العربية، بجامعة المنصورة، فى الفترة من 14-16 يناير بقاعة الدكتور أبوالنجا بكلية الطب، الساعة العاشرة والنصف صباحا.

يحاضر فى المؤتمر نخبة من خبراء الأمراض العصبية والجينات، من أوروبا وأمريكا منهم البرفيسور رودى بالينج، مدير مركز لوكسمبورج للطب الجزيئى، البروفيسور يوهان هولمبرج جامعة كارولينتا بالسويد، البروفيسور محمد ابو دنيا جامعة ديوك بالولايات المتحدة الأمريكية، البروفيسور توشى باماشيتا جامعة طوكيو باليابان.

يشارك فى تنظيم المؤتمر المنظمة الدولية لكيمياء الأعصاب، ومنظمة بيولوجيست، ويناقش المؤتمر الجديد فى علم الجينات وعلاقته بالأمراض العصبية، والعديد من الموضوعات فى مجال الأعصاب، مثل تأثير الجينات على مرض الشلل الرعاش، ومرض الزهايمر، والصرع، والعديد من الأمراض العصبية.

ويدعم المؤتمر مجموعة من الهيئات الدولية مثل جمعية أمراض الحركة، وجمعية الكيمياء العصبية والأكاديمية الدولية للعلوم.