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محمد بدراوى نائب السنطة: متابعة جلسات مجلس النواب حق أصيل للمواطن

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محمد بدراوى نائب السنطة: متابعة جلسات مجلس النواب حق أصيل للمواطن محمد بدراوى نائب السنطة: متابعة جلسات مجلس النواب حق أصيل للمواطن
طالب محمدبدراوى عضو مجلس النواب عن دائرة السنطة بمحافظة الغربية ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية بعودة البث التليفزيونى لجلسات مجلس النواب خلال الأيام القادمة لأنه حق أصيل للمواطن أن يتابع نوابه وتصرفاتهم وتحركاتهم داخ المجلس مؤكدا ان اغلب النواب غير راضين عن عدم اذاعة جلسات المجلس.

واضاف "بدراوى" فى تصرح خاص أن اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب ستقر خلال 10 أيام على أقصى تقدير وأن هناك 3 مشروعات مقدمة من حزب الحركة الوطنية والمصريين الأحرار والحكومة للائحة الجديدة.

وقال بدراوى ان المجلس الحالى يضم كفاءات كثيرة وسيكون مجلس مشرف ودعا المصريين الى الوقوف خلفه.

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مصر 365