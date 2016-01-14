"القومى لحقوق الانسان" يشكو "الداخلية" للرئيس بسبب "زيارة سجن العقرب"

قرر المجلس القومى لحقوق الانسان، إرسال خطاب لرئاسة الجمهورية، يشتكى فيه وزارة الداخلية، وما قامت به مصلحة السجون بعدم تمكينها وفد المجلس الذى زار سجن العقرب بداية الشهر الحالى، من التفتيش بشكل كامل للسجن، والاطلاع على الزنازين والكشف على بعض المرضى.

وأكد كمال عباس ، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، لـ "اليوم السابع"، أن التقرير الذى سيتم إرساله لرئيس الجمهورية، سيتضمن ماحدث من الوزارة، بأنها أخبرت الوفد أن المساجين رفضوا الحديث معهم، فى حين أن ذويهم أكدوا أنهم لم يرفضوا مقابلتهم، وأن السجون لم تخبر المساجين من الأساس أن وفد القومى لحقوق الانسان يريد مقابلتهم.

وأشار "عباس"، إلى أن مصلحة السجون أيضا لم تمكن وفد المجلس القومى لحقوق الانسان، من التفتيش على الزنازين ودخولها، وعدم تمكين، صلاح سلام من الكشف على بعض الحالات المرضية التى طلبت من الوفد الكشف عليها خلال الزيارة، مؤكدا أنهم لم يمكنوا من أداء الزيارة بحسب المعايير التى طلبها المجلس.

- القومى لحقوق الإنسان" يخاطب البرلمان لمطالبته برفض قانونى التظاهر والإرهاب