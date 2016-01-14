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اليوم .. أولى جلسات محاكمة رئيس "أونست" فى إحدى قضايا نصبه على المواطنين

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اليوم .. أولى جلسات محاكمة رئيس "أونست" فى إحدى قضايا نصبه على المواطنين اليوم .. أولى جلسات محاكمة رئيس "أونست" فى إحدى قضايا نصبه على المواطنين
تنظر دائرة جنح دار السلام بمحكمة جنح المعادى، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة إكرامى الصباغ رئيس مجلس إدارة شركة "أونست" المتهم فى القضية 14579 لسنة 2015 بالنصب على المواطنين.
>كان قد تقدم 52 فردا من المجنى عليهم ببلاغات للنيابة العامة يتهمون فيها الصباغ بالنصب عليهم، حيث أنه تمكن من سداد أموال 28 شخصا، وتم التصالح فيما بينهم تعود تفاصيل الواقعة لإعلان شركة "أونست" عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات فى مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالى، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز، وسددوا خلالها أموالاً حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد ولم تسلمهم شيئًا.

كانت النيابة العامة، أمرت رئيس شركة "أونست" للتطوير العقارى وتسويق المشروعات، لاتهامه بالنصب على المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب إنكاره ارتكاب الواقعة. يذكر أن قاضى المعارضات، جدد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، ثم أحال المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، أوراق القضية إلى محكمة جنح دار السلام تمهيد لمحاكمته.


>- تأجيل محاكمة إكرامى الصباغ رئيس "أونست" بتهمة النصب على المواطنين لـ14يناير

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