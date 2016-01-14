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فيديو لنزار قبانى: أحببت بنت رئيس وزراء سوريا وقالت لى "روح أنتبه لدروسك"

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فيديو لنزار قبانى: أحببت بنت رئيس وزراء سوريا وقالت لى "روح أنتبه لدروسك" فيديو لنزار قبانى: أحببت بنت رئيس وزراء سوريا وقالت لى "روح أنتبه لدروسك"
كشف المخرج جميل المغازى، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، عبر برنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم"، عن مجموعة من التسجيلات النادرة مع عمالقة الأدب والفكر والفن، تتجاوز مدتها 500 ساعة، ولم تذع من قبل.

وعرض تسجيلا نادرا، للشاعر الكبير الراحل نزار قبانى، فى حوار مع مفيد فوزى، عن الحب، قائلاً :" الحب الأول غالبا ما يكون فاشلاً لأنه يستند لحفلة حرق أعصاب، بلا منطق أو اتزان أو عقل".

وعن حبه الأول، قال الشاعر الكبير الراحل: " كنت فى الـ16 من عمرى، حين رأيت بنت رئيس وزراء سوريا، وكان لدى طموح وأردت الخروج من الطبقة الكادحة والتزوج بها، أو أن أحب بنت رئيس الوزراء فكتبت رسالة إليها، وأخذتها منى باشمئزاز ، ثم قالت، يابنى روح أنتبه لدروسك، أنا مش بتاعة حب".

واعتبر "قبانى" هذه القصة بمثابة الصاعقة والضربة الأولى فى حياته، التى أثبتت أن الدرس الأول من الحب هو "الطبقية"، موضحاً: " الملك أو الوزير لا ينزل إلى الأكواخ ويلتقط امرأة مهما كانت جميلة طالما لم تكن من مستواه".
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