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مسئولة أممية: إرسال المزيد من الأغذية والأدوية إلى 3 بلدات سورية محاصرة

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مسئولة أممية: إرسال المزيد من الأغذية والأدوية إلى 3 بلدات سورية محاصرة مسئولة أممية: إرسال المزيد من الأغذية والأدوية إلى 3 بلدات سورية محاصرة

>قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية ليندا توم، مساء أمس الأربعاء، إن هناك خططا لتسليم المزيد من المساعدات لبلدة مضايا السورية التى يعتقد أن أكثر من 20 شخصا من سكانها قضوا بسبب نقص الغذاء، إضافة إلى بلدتى الفوعة وكفريا.

ونقل راديو "سوا" الأمريكى مساء أمس الأربعاء، عن توم قولها :" إن منظمات الإغاثة تأمل إدخال المزيد من الأغذية والأدوية غدا الخميس إلى ثلاث بلدات سوريا محاصرة من بينها بلدة مضايا التى ذكرت تقارير أن العديد من سكانها قضوا جوعا".

وأشارت إلى أن التخطيط للقيام بعمليات فى مضايا والفوعة وكفريا غدا تتبعها دفعة ثالثة من المساعدات خلال الأيام المقبلة، على أن يتم إيصال المساعدات إلى محافظة الزبدانى فى وقت لاحق.

وتخضع محافظتى مضايا والزبدانى فى محافظة دمشق إلى حصار حكومى، فيما تخضع الفوعة وكفريا إلى حصار من المسلحين.
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