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تجديد حبس المتهم بذبح والدته لسرقة أموالها وشراء المخدرات 15 يوما

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تجديد حبس المتهم بذبح والدته لسرقة أموالها وشراء المخدرات 15 يوما تجديد حبس المتهم بذبح والدته لسرقة أموالها وشراء المخدرات 15 يوما
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم حبس قاتل والدته بمساعدة صديقة بمنطقة الزيتون لسرقة أموالها وشراء المخدرات، 15 يوما على ذمة التحقيقات .

قرر أحمد لبيب رئيس نيابة غرب القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غر ب القاهرة، فى وقت سابق بحبس المتهم بذبح والدته بمساعدة صديقه لسرقة أموالها وشراء المخدرات 4 أيام، على ذمة التحقيق، كما أمر بتشريح الجثة وكلف المباحث بسرعة التحريات .

وإنتقل إسلام الاحمداوى مدير نيابة حوادث غرب القاهرة لإجراء المعاينة التصويرية للجريمة، وإستمع إلى أقوال" بسمة .م. ع "- 26 سنة، مترجمة المبلغة وإبنة المجنى عليها، فأقرت باكتشافها وفاة والدتها "عفاف .ع .س" 68 سنة، مشرفة بدار الطالبات فى الجامعة الفرنسية، ووجود بعثرة فى محتويات غرفة النوم، واختفاء هاتفها المحمول.

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مصر 365

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