مرتضى منصور يجتمع بشريف علاء لحسم انتقاله لبتروجيت

يجتمع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك بشريف علاء الظهير الأيسر للفريق الأبيض لحسم انتقاله لبتروجيت.

وكان أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك قد أعلن يوم الأربعاء موافقته على رحيل شريف علاء ومحمد أبو جبل خلال الانتقالات الشتوية الجارية (طالع التفاصيل).

ومن المقرر أن يجمتع رئيس الزمالك بالظهير الأيسر للفريق ووكيل أعماله لحسم انتقاله إلى بتروجيت.

ولم يحسم الزمالك حتى الآن موقف شريف علاء إن كان الرحيل على سبيل الإعارة أو بيع نهائي ومن المقرر الاتفاق على ذلك الأمر خلال الاجتماع.

في الوقت ذاته أكد مرتضى منصور أن الزمالك أرسل عرضا رسميا لميتز الفرنسي من أجل بدء المفاوضات حول ضم المهاجم الزامبي إيمانيويل مايوكا (طالع التفاصيل).