أخبار عاجلة

مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مرتضى منصور يجتمع بشريف علاء لحسم انتقاله لبتروجيت

Google+ Print
مرتضى منصور يجتمع بشريف علاء لحسم انتقاله لبتروجيت مرتضى منصور يجتمع بشريف علاء لحسم انتقاله لبتروجيت

يجتمع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك بشريف علاء الظهير الأيسر للفريق الأبيض لحسم انتقاله لبتروجيت.

وكان أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك قد أعلن يوم الأربعاء موافقته على رحيل شريف علاء ومحمد أبو جبل خلال الانتقالات الشتوية الجارية (طالع التفاصيل).

ومن المقرر أن يجمتع رئيس الزمالك بالظهير الأيسر للفريق ووكيل أعماله لحسم انتقاله إلى بتروجيت.

ولم يحسم الزمالك حتى الآن موقف شريف علاء إن كان الرحيل على سبيل الإعارة أو بيع نهائي ومن المقرر الاتفاق على ذلك الأمر خلال الاجتماع.

في الوقت ذاته أكد مرتضى منصور أن الزمالك أرسل عرضا رسميا لميتز الفرنسي من أجل بدء المفاوضات حول ضم المهاجم الزامبي إيمانيويل مايوكا (طالع التفاصيل).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع