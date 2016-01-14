علاء عبد العال يتحدث لـ في الجول عن: نقطة قوة الأهلي.. ومواجهته بمحاضرات نظرية

ما هي نقطة قوة الأهلي؟ وهل يتأثر بغياب العديد من اللاعبين؟ وكيف يلاقيه الداخلية؟ كل هذا يجيب عنه المدير الفني للفريق علاء عبد العال.

ويستعد الداخلية لملاقاة الأهلي يوم الخميس في ملعب بتروسبورت في إطار الجولة 14 من الدوري المصري.

ويخوض الداخلية المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 24 نقطة من 13 مواجهة خاضها.

فيما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 25 نقطة من 11 مباراة خاضها فقط.

وتحدث المدير الفني للداخلية لـFilGoal.com عن كيفية ملاقاته للأهلي في المباراة التي سوف تجمعهما.

وكل ما يلي على لسان مدرب الداخلية.

محاضرات نظرية

"استعدادتنا كانت عادية لتلك المباراة فلم أستطع إجراء بعض العمل الفني في التدريبات بسبب ضيق الوقت بين لقاء سموحة والأهلي".

"أجريت استشفاء للاعبين فقط في المران وركزت في المران الأخير على التمركز الجيد لهم داخل الملعب".

"ألقيت عليهم محاضرات نظرية بعد مشاهدتي لمباريات الأهلي الأخيرة أمام اتحاد الشرطة والمقاولون العرب وشرحت لهم نقاط قوته وضعفه".

"أثق في اللاعبين وأتمنى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي".

الأهلي لا يتأثر بغياب اللاعبين

"لا أعتقد أن الأهلي يتأثر بغياب أي لاعب عنه فهو فريق يمتلك العديد من النجوم القادرة على صناعة الفارق".

"أحمد عادل عبد المنعم سيعوض غياب شريف إكرامي، وليد سليمان في مكانه هناك عبد الله السعيد ومؤمن زكريا وآخرين".

"حتى غياب إيفونا فهو يمتلك جون أنطوي وعمرو جمال وعماد متعب كل هؤلاء قادرين على صناعة الفارق وتعويض الغيابات".

نقطة قوة الأهلي

"عودة حسام غالي وحسام عاشور ستعطي دفعة معنوية كبرى للأهلي".

"الأهلي يمتلك وسط ملعب قوي للغاية فمع عودة غالي وعاشور هناك صالح جمعة الذي يعيش فترة من التألق ويقدم مستوى مميز للغاية".

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