الأهلي يسعى للحفاظ على موسيقاه من النشاز في اختبار الداخلية

يدخل الأهلي مهمة جديدة في بطولة الدوري المصري عندما يحل ضيفا على الداخلية في الجولة الـ14 من المسابقة.

المارد الأحمر استعاد وتيرة الفوز في المباريات الأربع الماضية ونجح في اقتناص الصدارة قبل أن يلعب مؤجلاته أسبوعين متتاليين.

ويسعى الأهلي بالتأكيد في اختباره الصعب أمام الداخلية المتألق هذا الموسم في الحفاظ على مقطوعته الموسيقية التي عزفها أخر 4 مباريات من النشاز.

الأهلي بقيادة بيسيرو سيدخل المباراة بدون هدافه الجابوني ماليك إيفونا الذي تعرض للإصابة وخرج مستبدلا أمام المقاولون الجولة الماضية.

أيضا سيفقد حارسه الأساسي شريف إكرامي وجناحه وليد سليمان بسبب الإصابة أيضا.

لكن على الجانب الآخر يدخل جون أنطوي قائمة المباراة فيما حافظ أحمد الشيخ على مكانه للمباراة الثانية على التوالي كما يستعيد الأهلي خدمات حسام عاشور.

الأهلي فقد الصدارة لصالح المقاصة مؤقتا الذي فاز على غزل المحلة إلا إنه قد يستعيدها مجددا في حال الفوز على الداخلية.

الداخلية فريق يمتلك تاريخا ليس ضعيفا أمام الأهلي إذ نجح في الفوز عليه مرتين وكانا في موسم واحد فيما خسر 3 مرات ولم يتعادلا من قبل بالدوري.

هذا الموسم أيضا الفريق يحقق نتائج إيجابية للغاية إذ يحتل المركز الخامس برصيد 24 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي لكن بمباراتين أكثر.

خسارته الأولى هذا الموسم جاءت فقط عندما واجه الزمالك الأسبوع الماضي وخسر بهدفين دون رد.