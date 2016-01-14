بالفيديو.. رئيس لجنة الشباب بالبرلمان: خدمت الشباب لمدة 40 سنة متواصلة

قال النائب قاسم فرج، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، تعليقاً على ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول توليه رئاسة لجنة الشباب فى هذا السن، إن هذا الأسلوب خارج عن المألوف لأن الوضع الطبيعى أن المواطنين الذين انتخبوه من الشباب والمسنين، متابعاً:"خدمت الشباب لمدة 40 سنة متواصلة ، كرئيس مجلس إدارة مركز شباب الكداية، ورئيس الاتحاد الإقليمى لمراكز الشباب، وكل الخدمات التى قدمتها كان الشباب سعيدا بها".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء"، على فضائية "دريم"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن القيادة الشبابية تحتاج خبرة، ولا بد أن تمتد هذه الخبرة إلى الشباب، موضحاً أن الشباب انتخبوه لأنهم يعلمون دوره جيدا.

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