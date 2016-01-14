أخبار عاجلة

مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. رئيس لجنة الشباب بالبرلمان: خدمت الشباب لمدة 40 سنة متواصلة

Google+ Print
بالفيديو.. رئيس لجنة الشباب بالبرلمان: خدمت الشباب لمدة 40 سنة متواصلة بالفيديو.. رئيس لجنة الشباب بالبرلمان: خدمت الشباب لمدة 40 سنة متواصلة
قال النائب قاسم فرج، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، تعليقاً على ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول توليه رئاسة لجنة الشباب فى هذا السن، إن هذا الأسلوب خارج عن المألوف لأن الوضع الطبيعى أن المواطنين الذين انتخبوه من الشباب والمسنين، متابعاً:"خدمت الشباب لمدة 40 سنة متواصلة ، كرئيس مجلس إدارة مركز شباب الكداية، ورئيس الاتحاد الإقليمى لمراكز الشباب، وكل الخدمات التى قدمتها كان الشباب سعيدا بها".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء"، على فضائية "دريم"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن القيادة الشبابية تحتاج خبرة، ولا بد أن تمتد هذه الخبرة إلى الشباب، موضحاً أن الشباب انتخبوه لأنهم يعلمون دوره جيدا.
>
>


>- نائب بالبرلمان يمتنع عن التفتيش بمطار القاهرة.. ويؤكد :"لدى حصانة"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه