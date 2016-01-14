على المصيلحى:سنتقدم بطلب موقع من 70 نائب لرئيس مجلس النواب لإعادة البث

قال الدكتور على المصيلحى، عضو مجلس النواب ، ورئيس اللجنة الاقتصادية، إن هناك 70 نائبا حتى الآن وقعوا على طلب لإعادة بث المباشر لجلسات البرلمان، موضحا أن هذا الطلب سيتم تقديمه إلى رئيس مجلس النواب فى أول جلسة عامة عقب مناقشة قوانين المرحلة الانتقالية.

وأضاف المصيلحى لـ"اليوم السابع" أن القانون ينص على أنه حال تقديم طلب موقع من أكثر من 20 نائبا يتم مناقشته بشكل فورى فى الجلسة العامة، موضحا أن المبرر الذى وضعه النواب المطالبين بإعادة البث هو أنه من حق الشعب المصرى أن يتابع نوابه وبرلمانه باعتباره حق دستورى.

وردا على تبرير الأعضاء المدافعين عن وقف بث الجلسات، بأن هناك من يتربص بالبرلمان، أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية، أن لكل عضو رأيه الخاص به، ومن المفيد أن يكون هناك رأى ورأى أخر.

- 5 أسباب وراء موافقة "تشريعية البرلمان" على قانون التظاهر.. مطابق لنص المادة 73 من الدستور .. ويساعد على حظر تعطيل الإنتاج وقطع الطرق.. ويحقق هدف الوقاية من أضرار عنف وشغب المظاهرات غير السلمية