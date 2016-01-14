"الزراعة" تعلن قريبا عن 4 معامل لفحص اللحوم بالمنشآت السياحية بـ 4 محافظات

قال الدكتور جلال عاجور،مدير معهد بحوث صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه قريبا سيتم الاعلان عن إنشاء 4 معامل متطورة لفحص صلاحية الأغذية واللحوم وتطبيق متطلبات الأمان الحيوى بالمنشآت السياحية بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، وذلك بعد الانتهاء من الرسومات والتراخيص للمعامل ، بكل من محافظتى البحر الاحمر بمدينة الغردقة على مساحة 1000 متر ، وجنوب سيناء "مدينة شرم الشيخ"، على مساحة 750 متر بالاراضى الجديدة.

وأكد مدير معهد بحوث صحة الحيوان، لـ"اليوم السابع"، أنه ضمن الـ4 معامل إنشاء معمل فرعى بمحافظة سوهاج على مساحة 1150 متر ، ومعمل بمحافظة اسوان على مساحة من الاراضى الجديدة تبلغ 600 متر ، وذلك للمساهمة فى خدمة المستثمرين والحفاظ على صحة المواطنين والسياح، وتطبيق متطلبات الأمان الحيوى بالمنشآت السياحية أسوة بالمتبع بالمعمل الفرعى للمعهد بمدينة الأقصر، بإصدار شهادة بأن هذه اللحوم حلال للاستخدام الآدمى فى إطار خطة المعهد المستقبلية للتطوير.

كما يقوم المعهد بالدور الإرشادى والتدريبى بتنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل للعاملين فى مجال الثروة الحيوانية وسلامة الأغذية.

- بالصور.. توزيع طن لحوم على أهالى طور سيناء بـ55 جنيها للكيلو