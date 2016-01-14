كما انفرد في الجول - رسميا.. شريف عبد الفضيل يعود للإسماعيلي

لماذا يفوز الإسماعيلي على الأهلي بالإسماعيلية رغم فارق المستوى في أغلب الأوقات لصالح الأهلي؟ الإجابة: الأجواء المشحونة.

لماذا تعد مباريات المصري والمحلة بملعبيهما أحياناً صعبة على الأهلي بينما لا ترى ذلك مع المقاولون و المقاصة برغم تقارب مستويات الأربعة فرق؟ الأجابة: أجواء بورسعيد والمحلة المشحونة.

الأجواء المشحونة إما أن تسمح لصاحبها ببلوغ ما قد يفوق قدرته في الظروف العادية أو تقضي عليه تماماً. ولكنها في كل الأحوال تفتح الباب لما هو غير تقليدي أو متوقع نظرياً في الظروف العادية.

الأجواء المشحونة مفيدة أحياناً وقاتلة في أخرى، فلا تلجأ لها إلا لو شعرت أن الظروف الطبيعية لن تنصفك .. أما لو كنت الأفضل، فالظروف الطبيعية تنصفك ولا داعي لشحن الأجواء فربما تربك حسابات الأفضلية وتصب في صالح خصمك.

هل يمكن للزمالك الفوز على النجم الساحلي 4-0؟ الإجابة: بالحسابات العقلانية في الظروف العادية صعب.

إذن دعنا نخلق الأجواء..

كيف تخلق الأجواء؟

الإجابة: أول عنصر يشعل الأجواء هو الجماهير.. الجماهير الخشنة المزعجة التي لا تكف عن الضوضاء والصراخ والضغط على الخصم.

لكن هل تكفي الجماهير؟ الإجابة: لا.

فلاعبو الفريق أيضاً يجب شحنهم بما يتناسب مع مستوى شحنة الجماهير.. يجب استخدام أقصى مثيرات الغضب والغيرة داخل نفوسهم قبل المباراة..

هل توجد مخاطرة في ذلك؟ نعم.. الأجواء المشحونة كلها مخاطرة كاللعب بـ4 مهاجمين ومدافع واحد ولكننا اتفقنا أن في حالتنا لا بديل عن أن العقل لن يفيد.

هل يوجد جنون خططي أيضاً؟

بالتأكيد بإكثار عدد المهاجمين على الحساب المدافعين مثلا. ولكني لا أفضل الاستعانة به مبكراً لعدة اسباب:

أولا - ربما يفاجئنا الثعلب التونسي فوزي البنزرتي المدير الفني للنجم بضغط مبكر لكسر حدة الأجواء وامتصاص حماس الزمالك.

ولو لم نكن متزنين على مستوى التشكيل وطريقة اللعب في هذا الحالة ربما نفقد جزء كبير من عزيمتنا في عدم قدرتنا على مجارة الضغط التونسي..

لو تم تقليل عدد لاعبي الوسط المدافع في تشكيلة الزمالك مثلا ولجأ البنزتي لنقل الكرة في وسط ملعبنا ولم نستطع افتكاكها بدون ارتكاب اخطاء ربما نتأثر نفسياً و نفقد المبادرة..

لو فاجأنا بهجوم مبكر ولم نجد مدافعين للتصدي المبكر ربما نتأثر نفسياً.. وأنا هنا لا أطالب بتشكيل متحفظ ولكني أطالب بتشكيل عادي مع واجبات هجومية أكثر من المعتاد.

فبوجود أفراد قادرون على الدفاع (إن لزم الأمر) نتفادى اي محاولات بنزرتية مباغتة لأطفاء نار الأجواء.

ثانيا - لتشعل المباراة لمدة 90 دقيقة لا تلقي بكل البنزين في البداية.. احتفظ على الدكة بما يضمن لك اعادة إشعال الملعب في حالة تهدئته في أي وقت لأي سبب.. احتفظ في جرابك دائما بما قد يقلب لك الأمور وقت الحاجة.

ما هو التشكيل الأمثل من وجهة نظري؟ نفس تشكيل مباراة الذهاب مع التغيير في بعض الواجبات.

الشناوي

محمد عادل جمعة ... محمد كوفي ... علي جبر ... حازم امام

طارق حامد

معروف يوسف ... عمر جابر

كهربا ................................... أيمن حفني

باسم مرسي

1- لابد من السيطرة على الكرات المشتركة والفوز بكل الالتحامات لتعزيز الأجواء المشحونة والضغط على أعصاب الخصم.

2- سبب وجود معروف يوسف أنه أهم لاعبي الزمالك في نقل الهجمة من الخلف للأمام بدقة تمريراتة واختياراته الجيدة لقيادة الهجمة..

سبب وجود عمر جابر لتغطية تقدم حازم إمام الذي يجب أن يتقدم من الدفاع للهجوم وليس من الوسط للهجوم لتوفير عنصر المفاجأة أولا وللاستفادة من تفوق حازم مهارياً على مدافعي النجم والذي ظهر في مباراة الذهاب ثانياً..

يمكن لعمر أيضاً أن ينطلق بسرعته داخل الصندوق ليستغل انشغال المدافعين بباسم مرسي أو لإرباكهم وخلق مساحة لباسم.

3- لابد من الدفاع المتقدم أو على الأقل المتوسط مع الضغط العالي لتقصير وقت هجمة الخصم.. الدفاع المتأخر يترك الملعب بالكامل للخصم بشكل يمكن استغلاله في قتل الوقت والحماس.. لا يرجو البنزرتي من الله اكثر من ذلك.

4- لابد من إطلاق محمد عادل جمعة هجومياً على الجانب الأيسر لفتح عرض الملعب بالكامل بين حازم يميناً وعادل جمعة يساراً لإجبار النجم الساحلي على الخروج من منطقة جزائه لمواجهة لاعبي الزمالك من أقصى عرض الملعب لأقصاه وبالتالي إحدث ثغرات لكهربا ولأيمن حفني على جانبي الصندوق.

5- العبئ الأكبر في هذا اللقاء سيكون على طارق حامد الذي سيتركه الجميع ليهاجم ويبقى هو وحيداً للتغطية.. مستوى طارق تحديداً سيكون عنصراً حاسماً في سير اللقاء.

6- إن وجدنا أنفسنا نصل للمرمى كثيرا ولا نسجل وأردنا زيادة الفاعلية الهجومية أكثر بغرض التسجيل فلندفع بأحمد حسن مكي بدلا من عمر جابر ليصبح معروف يوسف لاعب وسط صريح بجوار طارق حامد..

وهذا التغيير لا يتم إلا في حالة سيطرتنا على الملعب ووصولنا السهل المتكرر لمنطقة جزاء النجم بلا تسجيل.. في حالة إجراء هذا التغيير ونحن غير قادرين على التهديد سنخسر وسط الملعب و تموت المباراة تماماً.

7- إن مر بنا الوقت وقررنا المخاطرة أكثر فلندفع بمصطفى فتحي بدلا من محمد عادل جمعة (أو حازم امام لن لم يكن موفق او كان مرهقاً) لتشكيل اكبر قدر من الخطورة على اجناب الملعب.. سنستعين بحمودي ايضاً إما بدلا من حفني او كهربا (في حالة ارهاق اي منهما) او في حالة جاهزية الثنائي فلندفع به بدلا من معروف يوسف ليصعد كوفي و علي جبر بجوار طارق حامد و يتحولوا لخط واحد و ذلك هو الجنون بعينه والذي لا يفضل الا في الدقائق الأخيرة.

هل يمكن بعد كل ذلك حدوث المعجزة؟

لا يمكن لإنسان أن يتنبأ بحدوث معجزة أو إحداثها بنفسه ولكن يمكنه خلق الأجواء المناسبة للمعجزات لإغرائها للحدوث.

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