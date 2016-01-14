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محافظ الإسكندرية ينيب "الخولى" لافتتاح وحدة القلب المفتوح بمستشفى الطلبة

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محافظ الإسكندرية ينيب "الخولى" لافتتاح وحدة القلب المفتوح بمستشفى الطلبة محافظ الإسكندرية ينيب "الخولى" لافتتاح وحدة القلب المفتوح بمستشفى الطلبة
أناب المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية الدكتورة سعاد الخولى نائب المحافظ، فى افتتاح وحدة جراحة القلب المفتوح للأطفال بمستشفى الطلبة بسبورتنج أمس الأربعاء.

وحضر الافتتاح الدكتور أيمن كامل مدير المستشفى، والمهندس على راغب رئيس نادى روتارى الإسكندرية، وكوثر حتاتة رئيس نادى "اينرهويل" الإسكندرية، والدكتور رفيق خليل نقيب أطباء الإسكندرية.

وخلال الافتتاح تفقد الحضور غرفة الحالات الحرجة، وغرف الملاحظة والعمليات، وغرفة الاستقبال والطوارئ، ووحدة الأشعة المقطعية، ووحدة العناية المركزة، ووحدة المبتسرين.

وتحدث الدكتور أيمن كامل خلال الافتتاح عن تاريخ المستشفى، موضحاً أنها تأسست عام 1930 وانضمت إلى التأمين الصحى عام 1962، وتحتوى على 300 سرير و7 غرف عمليات و5 غرف إفاقة و19 جهاز تنفس صناعى و4 حضانات للأطفال المبتسرين، كما تخدم المستشفى ما يقرب من مليون طالب ونصف مليون مولود من محافظتى الإسكندرية ومرسى مطروح.

وفى كلمتها، رحبت الدتورة سعاد الخولى بالحضور، وأعربت عن سعادتها بنشاط المجتمع المدنى بالإسكندرية، ومدى تجانسه مع الشعب السكندرى، قائلة "المجتمع المدنى هو عماد المدينة، وبتعاونه ومساعدته سوف تنهض ".

كما وجهت سعاد الخولى الشكر لإدارة المستشفى على حرصهم الدائم على تقديم الخدمة الطبية المتميزة للطلاب، حسب قولها.

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