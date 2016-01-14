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بالفيديو – برشلونة يسقط إسبانيول مجددا.. ويتأهل لربع نهائي كأس إسبانيا

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بالفيديو – برشلونة يسقط إسبانيول مجددا.. ويتأهل لربع نهائي كأس إسبانيا بالفيديو – برشلونة يسقط إسبانيول مجددا.. ويتأهل لربع نهائي كأس إسبانيا

نجح برشلونة في التغلب على منافسه إسبانيول مرة أخرى في إياب كأس إسبانيا بعدما انتصر عليه بهدفين دون رد ليتأهل للدور ربع النهائي.

وحل برشلونة ضيفا على إسبانيول يوم الأربعاء لملاقاته في إطار إياب دور الـ16 من مسابقة الكأس التي يحمل لقبها.

وكان الفريق الكتالوني قد انتصر في لقاء الذهاب الذي أقيم بملعب كامب نو بأربعة أهداف لهدف، ليتأهل للدور التالي بمجموع المباراتين 6-1.

سجل هدفي المباراة منير الحدادي في الدقائق 32 و86 من عمر المباراة.

وكان برشلونة مسيطرا بشكل كبير على مجريات المباراة فيما بدا الاستسلام واضحا على لاعبي إسبانيول بعد الهزيمة الكبيرة في لقاء الذهاب.

وغاب لويس سواريز مهاجم برشلونة عن المباراة بسبب إيقافه لمباراتين من قبل الاتحاد الإسباني بعد اشتباكه مع لاعبي إسبانيول بعد نهاية لقاء الذهاب.

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فيديو اليوم السابع

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