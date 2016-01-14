28 ألف وظيفة شهرية.. تنصب القطاع الخاص شريكاً إستراتيجياً في التنمية المستدامة

شهد توظيف السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- نقلة كبيرة انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين على توظيف أكبر قدر من المواطنين والمواطنات في مرافق القطاع الخاص.

وأكد خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- منذ توليه مقاليد الحكم أن الحكومة واصلت اهتمامها بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف والنقل والاقتصاد وغيرها، إدراكا منها بأن الإنسان السعودي هو هدف التنمية الأول، كما وفرت لهذه القطاعات الدعم غير المحدود المادي والبشري والتنظيمي. وفي أكثر من مناسبة حث خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- القطاع الخاص ورجال الاعمال على تحمل مسؤوليتهم المشتركة في مجال إيجاد فرص العمل للشباب وتدريبهم وتأهيلهم بالشكل الذي يرفع من قدراتهم الإنتاجية في سوق العمل.

ووجه الملك سلمان رسالة مباشرة إلى رجال الأعمال، قائلاً: "أقول أنتم شركاء في التنمية، والدولة تعمل على دعم فرص القطاع الخاص ليسهم في تطوير الاقتصاد الوطني"، مؤكدا أن قطاع الأعمال "جزء من نسيج هذا الوطن الذي قدم لكم الكثير من التسهيلات والامتيازات، وينتظر منكم كذلك الكثير". وبالنظر الى ارقام توظيف السعوديين والسعوديات في شركات ومؤسسات القطاع الخاص فقد شهد العام المالي 1435/1436ه لوزارة العمل زيادة في عدد الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص حيث بلغ العدد الإجمالي للذين تم توظيفهم 347 ألفا و275 موظفاً وموظفة، منهم 322 ألفا و358 توظيفا جديدا و24 ألفا 917 عائدين.

وبلغ متوسط التوظيف الشهري خلال نفس الفترة28 ألفاً و940 موظفاً وموظفة، وأكدت وزارة العمل أن التوظيف سجل إضافة حقيقية في عدد العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، كما تشير الأرقام إلى انخفاض التسرب الوظيفي وسرعة دوران العمالة بين المنشآت وفعالية إجراءات وزارة العمل لتحسين بيئة عمل جاذبة.

وفيما يخص برنامج نطاقات، كشفت الأرقام تجاوب مليون و236 ألفاً و295 منشأة مع وزارة العمل ودخولها النطاقين الأخضر والبلاتيني وهما الأعلى توطيناً للوظائف، بينما بلغت المنشآت الأقل توطيناً للوظائف 612 ألفاً و413 منشأة وبالتالي دخولها في النطاقين الأحمر والأصفر.

وازداد عدد السعوديات اللاتي على رأس العمل، حيث أسهمت في هذه الزيادة نشاطات تجارة الجملة والتجزئة والخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية، ونشاط المال والتأمين وخدمات العقارات والأعمال والصناعات التحويلية، ونشاط المناجم واستخراج البترول والغاز والمحاجر، بينما سجلت بقية النشاطات انخفاضاً طفيفاً في عدد السعوديات على رأس العمل. وفي إطار تحسين بيئة سوق العمل فقد بدء مؤخرا تنفيذ تعديلات نظام العمل وهذه التعديلات الجديدة، جاءت حرصا من القيادة على منح سوق العمل، مزيدا من التنظيم والاستقرار والكفاءة والإنتاجية.