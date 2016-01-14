برج القوس حظك اليوم الجمعة 15/1/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

>حماسك الشديد للعمل أحيانًا ما يساء تفسيره من المحيطين بك، لا تجعل هذا يدفعك للتفكير فى تغيير طريقتك، فما تفعله هو الصواب ولن تشعر بالراحة إذا تخليت عن هذا الحماس. بعض العثرات الصغيرة قد تجعلك متوترًا لكن يجب أن تطمئن لأن أصحاب العمل يدركون تمامًا مدى إخلاصك لهم. على الصعيد العاطفى:

>لا تحتاج أكثر من أن تفتح قلبك للشريك وتحكى له عن كل مخاوفك وكل ما أزعجك خلال الفترة الماضية، لا تخشى أن تظهر له ضعفك بالعكس قد يساعد هذا على التقريب بينكما وردم الفجوة التى تضاعفت فى الفترة الماضية. برج القوس على الصعيد الصحي:

>تعانى متاعب فى جهازك الهضمى بسبب عدم قدرتك على منع نفسك من الأكلات التى تحبها ولكنك تعلم جيدًا أن تضرك، تعانى على الأخص مشاكل مع القولون بعضها يرجع إلى شعورك بالتوتر. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>تحتاج إلى مراجعة حساباتك خلال الأيام المقبلة وتعيد النظر فى علاقاتك مع الآخرين ومواقفك من أهدافك والطريق الذى اخترته لنفسك كذلك.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365