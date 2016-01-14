برج العقرب حظك اليوم الجمعة 15 يناير 2016

برج العقرب على الصعيد المهنى..

برج العقرب على الصعيد العاطفى..

برج العقرب على الصعيد الصحى..

توقعات الأبراح لأصحاب هذا البرج فى الفترة المُقبلة..

>الأوضاع الخاصة بالعمل متوترة منذ فترة طويلة، وعلى الرغم من كل محاولاتك الجادة للعمل بشكل مستمر، إلا أنك تضع شروط قاسية، مما يصعب المهمة كثيراً ويجعلها فى بعض الأوقات شبه مستحيلة، حاول أن تتجاوز عن هذه الأمور الصغيرة، حتى تسعى لتحقيق ما تريد، دون أن تخسر الكثير من الوقت والمجهود.>علاقتك بالحبيب جيدة جداً، فأنت تحاول دائماً أن تلفت نظره إليه بهذه الطريقة الساحرة، التى تجعله يشعر بالثقة والدعم الدائم من جانبك، كن دائماً بهذه الطريقة، حتى لا تفقده فى يوم من الأيام، وذلك لأنك ستحتاج إليه فى الفترة المُقبلة كثيراً.>أوضاعك جيدة إلى حد كبير، اهتم فقط بهذه التفاصيل الصغيرة، التى قد تكون مُزعجة لك بعض الشئ إلا أنها هامة، وقد يكون لها تأثير عليك فى المستقبل، واستمع جيداً إلى نصائح الطبيب.>يتوقع لك علماء الابراج عام جيد على كافة المستويات، حاول فقط أن تستثمر كافة الفرص التى ستكون متاحة أمامك خلال الفترة المقبلة، ولا تستمع كثيراً إلى من حولك، لأن هناك الكثير منهم لا يتمنون لك النجاح، فكن حذر.