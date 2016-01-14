برج العذراء حظك اليوم الجمعة 14/1/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>زملائك فى العمل ليسوا مضطرين لتحمل حساسيتك الشديدة وردود فعلك التى قد تكون صبيانية أحيانًا، فحاول أن تقدر لهم ذلك وتعبر عن امتنانك لتقديرهم لك لأنهم قد يفقدوا أعصابهم قريبًا.>حياتك العاطفية بحاجة إلى إعادة نظر بها، خاصة الشروط التى تفرضها على شريكك والتى تمثل عبئًا عليه وتجعله يشعر بأنه مكبل بقيود ثقيلة فى العلاقة بدلاً من أن تكون سببًا لإسعاده وفرحه.>كل متاعبك الصحية ومشاكلك ستنتهى بمجرد حصولك على بعض الوقت للراحة والاسترخاء واستنشاق الهواء النقى بعيدًا عن كل مصادر التوتر والإزعاج.. انصت باهتمام لشكاوى جسدك واحتياجاته فإذا تماديت فى إهمالك سيباغتك بمشاكل خطيرة.>حاول أن تبدأ مرحلة جديدة فى حياتك بمجرد أن تخرج من الأزمة الحالية، تعلم من الدروس التى لقنتها لك الأيام الصعبة وتجنب تكرار الأخطاء فى المرات القادمة فلن يمكنك الخروج من الأزمة بالسهولة نفسها كل مرة.