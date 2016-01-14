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برج السرطان حظك اليوم الجمعة 15/1/2016

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برج السرطان حظك اليوم الجمعة 15/1/2016 برج السرطان حظك اليوم الجمعة 15/1/2016

على الصعيد المهني:


>ابتعد عن مصادر الطاقة السلبية فى العمل ولا تسمح لأى شخص بأن يمتص حماسك أو يجعل إنتاجيتك تتراجع فأنت فى أمس الحاجة لتحقيق الإنجاز خاصة أن هناك تقييم فى الفترة المقبلة.

على الصعيد العاطفى:


>تخلى عن الشكوك المبالغ فيها تجاه مدى إخلاص الحبيب لك، فهو يحبك بصدق ولولا ذلك لم يكن ليتحمل مزاجك المتقلب ومطاردتك طوال الوقت له وتشكيكك فى إخلاصه.

برج السرطان على الصعيد الصحي:


>غالبية متاعبك الصحية تأتى بسبب حالتك النفسية المتقلبة والمتدهورة فى هذه الأيام حاول أن تقلل من مستويات التوتر لديك وألا تأخذ الأمور بصفة شخصية فكل مشكلة قابلة للحل، استعن بالمشروبات التى تساعد على تهدئة الأعصاب وتجنب القهوة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>مفاجآت سارة بانتظارك فقط إذا تخليت عن تشاؤمك وتوقعاتك السيئة وانتظارك للأسوأ، بعض الطاقة الإيجابية ستفيدك كثيرًا خلال الأيام المقبلة وستنعكس إيجابًا على حالتك المزاجية.

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مصر 365

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