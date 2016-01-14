برج الأسد حظك اليوم الجمعة 15/1/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

>احرص على أن تهتم بشؤونك الخاصة وحسب فى العمل لأن هذا قد يجر عليك الكثير من المشاكل خلال الأيام المقبلة خاصة أنها ستشهد الكثير من المعارك من أجل تصفية الحسابات. وحاول أن تبتعد عن أية معارك لا ناقة لك فيها ولا جمل، ولا تدخل معركة شخص آخر وتأكد أنه لو كان فى مكانك لن يفعل ذلك. على الصعيد العاطفى:

>ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. ولن يمكنك أبدًا أن تحصل على ما تريده بالضبط من الشريك، هذا لا يعنى ألا تقدر جهود الشريك من أجل إسعادك وطريقته الخاصة فى التعبير لك عن حبه، حاول أن تتفهم ذلك وتقدر أية تفاصيل صغيرة يفعلها الشريك. برج الأسد على الصعيد الصحي:

>تعانى ضعفا عاما خلال الفترة المقبلة بسبب الإجهاد المبالغ فيه فى العمل بالإضافة إلى الإهمال فى تناول الوجبات الغذائية خاصة وجبة الإفطار فاحرص على أن تعوض جسدك عن هذا الإهمال وتتناول الفواكه والأغذية الصحية. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>تواجه أيامًا عصيبة خلال الفترة المقبلة، ولكن ببعض الذكاء فى التعامل سيمكنك إدارة الأزمة، خاصة إذا توخيت الحذر فى التعامل مع الآخرين حتى الذين تثق بهم.

شبكةعيونالإخبارية

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