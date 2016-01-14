برج الميزان حظك اليوم الجمعة 2016/1/15

برج الميزان على الصعيد المهني:

>تعصف بك رياح المشاكل ولكن أنت قادر على مواجهتها بالصبر والحكمة لا تترد فى تقديم بعض التنازلات التى لا تمس كرامتك حتى تمر السفينة بسلام وتصل إلى بر الأمان، المشاكل لا تنتهى ولكن الحلول متاحة . برج الميزان على الصعيد العاطفى:

>تمر بمشاكل مع الحبيب مما يهدد بفشل العلاقة وذهابها ، حاول أن تهدئ للتفكير فى حلول إلى رجوع المياه إلى مجاريها، فأنت تعلم أن علاقة الحب الموجودة بينكم من النادر أن تتكرر مرة أخرى. برج الميزان على الصعيد الصحي:

>أنت من الأشخاص التى تعانى من وسواس قهرى يجعلك تخاف من كل شىء حولك وتتوهم أنه سينقل لك الأمراض ، حاول الخروج من هذه الشرنقة حتى تكون أفضل وتعيش حياه سوية. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :

>تتوقع لك الأبراج مزيد من الازدهار والتقدم فى حياتك، أنظر إلى حلمك حتى تصل إلية ولا تجعل العقبات التى تقابلك فى طريقك تقف أمامك فأنت قادر على صنع مستقبل أفضل

شبكةعيونالإخبارية

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