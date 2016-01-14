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برج الحوت حظك اليوم الجمعة 2016/1/15

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برج الحوت حظك اليوم الجمعة 2016/1/15 برج الحوت حظك اليوم الجمعة 2016/1/15

على الصعيد المهني:


>يتميز مواليد برج الحوت بالعبقرية والتميز فى العمل فهو أصحاب فكر مستنير يرون الدنيا بعيون متفتحة ويعطون لمن حولهم العناية اللازمة والرعاية الكاملة لأفكارهم .

برج الحوت على الصعيد العاطفى:


>يعيش مواليد برج الحوت دائما حالة من الحب العذرى لا تنتهى يرون أن الحب هو وقود الحياة الذى يجعلهم يسيرون نحو هدف أفضل .

برج الحوت على الصعيد الصحي:


>تتمتع بروح الشباب التى لا تجعلك تشيب أو تكبر فى السن أبدا سوف تكون أفضل إذا قمت بمراجعة الطبيب للتمتع بصحة أفضل، قم بأخذ الدواء فى مواعيده المحددة حتى تعيش بصحة وسعادة

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :


>هذا العام سوف يكون مميز للغاية فأنت أخيرا تجد حل لأكثر مشاكلك التى كنت تعانى منها وتدور فى فلكها |، لا تتراجع عن اتخاذ القرار الصائب نحو تغير محل أقامتك لتكون بجوار عملك ولا يضيع عمرك فى الموصلات، سوف يفاجئك الحبيب قريبا.
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مصر 365

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