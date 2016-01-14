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برج الحمل حظك اليوم الجمعة 15 يناير 2016

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برج الحمل حظك اليوم الجمعة 15 يناير 2016 برج الحمل حظك اليوم الجمعة 15 يناير 2016

برج الحمل على المستوى المهنى..


>تحاول السيطرة على كافة التفاصيل السيئة المحيطة بك، لذا فمن المتوقع أن تحقق ما تريد فى الفترة الأخيرة، كن فقط على قدر المسئولية، ولا تتعجل النجاح وتحقيق الأحلام، فلكل شىء ثمن، يجب أن تدفعه فى البداية.

برج الحمل على المستوى العاطفى..


>مشاعرك اتجاه الحبيب بدأت تتغير كثيراً فى الفترة الماضية، خصوصاً بعد أن اكتشقت أنه هناك الكثير من الأحداث والتفاصيل التى لا تعرفها عنه، فمن الأفضل أن تعطيه فرصة أخرى لكى يبرر أخطائه، ولا تتعجل فى الحكم عليه.

برج الحمل على المستوى الصحى...


>مناعتك الضعيفة تنعكس على صحتك، تعرضت فى الفترة الأخيرة لكثير من نزلات البردـ التى كانت السبب فى إفساد الكثير من الأيام الهامة لك، ولكن صحتك بدأت فى التحسن كثيراً، فحاول أن تهتم بمثل هذه التفاصيل البسيطة، خصوصاً إذا كان الأمر يتعلق بصحتك.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المُقبلة..


>ستزدهر أمورك كثيراً، وستحقق الكثير من النجاحات فى الفترة القادمة، فقط عليك أن تهتم بكل ما يدور من حولك، حتى لا يتحكم فيك أحد، أفعل ما فى وسعك حتى تصل إلى ما تريد.

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مصر 365

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