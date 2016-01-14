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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 2016/1/15

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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 2016/1/15 برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 2016/1/15

على الصعيد المهني:


>تصادفك الكثير من المشاكل فى محيط العمل حاول أن تتخطاها بالصبر والعمل، لا تنظر خلفك فتخسر الذى أمامك ضع يدك على المشاكل حتى تجد لها الحلول المناسبة ، فلا يوجد مشكلة بلا حلول وأحيانا يكون الحل أمامنا ولكن لا نراه.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:


>تشعر بفراغ عاطفى فى حياتك ، لا تتسرع فى الارتباط حتى لات تقع فى مشاكل جديدة تشبه القديمة فيكون الوضع من سىء إلى اسوء ، حاول فى هذه الفترة أن تراجع أخطائك لتتعلم منها فى المستقبل القريب، حاول أن تكون اختياراتك مختلفة عن المرات السابقة لتكون أيضا النتائج مختلفة.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:


>تتعرض لأزمات صحية متتالية ولكنك تحاول معالجتها باللجوء لذوى الخبرة والمهارات من الأطباء، لا تكبر الأمور فتشعر بالإحباط ، حاول أن تمارس الرياضة وواظب على الحمية الغذائية للوصول إلى الجسم الرشيق الذى تحلم به.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>سوف يكون الحال فى المستقبل أفضل لا تندم على شئ فاتك فما كان لك لن يتخطاك مهما تكن الأحوال، الحسم فى القرارات هو أفضل من تعليقها فتأخذ حيز كبير من تفكيرك.

 

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مصر 365

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