برج الجدى حظك اليوم الجمعة 15 يناير 2016

برج الجدى على المستوى المهنى..

>أوضاعك مستقرة إلى حد كبير، كل ما عليك فقط هو أن تتمسك بمنصبك الحالى، وتنتبه إلى ما يحاك لك من جانب بعض الزملاء، ولكن عليك أن تعلم أن علاقتك بمديرك بالعمل جيدة إلى درجة كبيرة، ولكن هذا لا يضمن لك الكثير من الاستقرار إلا إذا تعاملت مع كل شئ بحكمة. برج الجدى على المستوى العاطفى..

>الحبيب هو السند لك فى كثير من الأوقات والظروف الصعبة التى تمر بها، فأحرص على علاقتك به ولا تدع الظروف السئية التى تمر بها تؤث على علاقتكما، كن إلى جواره فهو كذلك فى أشد الحاجة إليك فى هذا الوقت تحديداً. برج الجدى على المستوى الصحى..

>أوضاعك الصحية فى الفترة الماضية كانت غير مستقرة، ولكن مؤخراً حاولت أن تهتم بها، عليك أن تحصل على قسط كافِ من النوم، وعليك بالطعام الصحى الذى له الكثير من المنافع. توقعات الأبراج لك فى الفترة المقبلة...

>على الرغم من أن هناك الكثير من الظروف السيئة التى ستحاوطك فى الفترة المقبلة، إلا أن مع منتصف هذا العام ستتغير أحوالك كثيراً إلى الأفضل، كن متفائل حتى تستطع أن تتجاوز كافة المشاكل والأزمات التى ستمر بها.

شبكةعيونالإخبارية

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