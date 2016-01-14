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برج الثور حظك اليوم الجمعة 2016/1/15

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برج الثور حظك اليوم الجمعة 2016/1/15 برج الثور حظك اليوم الجمعة 2016/1/15

برج الثور على الصعيد المهني:


>تنظر إلى الأمور من الخارج ولا تهتم بالتفاصيل مما يجعلك لا تستطيع التميز بين الغث والسمين ، كن أكثر تميز للصالح فقد خسرت كثير من الأشخاص الجيدة بسبب أحكامك الخاطئة .

برج الثور على الصعيد العاطفى:


>تتردد كثيرا حتى تأخذ القرار المناسب مما يضع الحبيب فى مواقف محرجة للغاية، سابق الزمن للوصول إلى حلمك وسوف تسمع أخبار سعيدة فى الفترة القادمة وسوف ينسى لك الحبيب الأخطاء السابقة، الظروف ملائمة أن تتقدم بخطوة جديدة لتطوير العلاقة بينكم.

برج الثور على الصعيد الصحي:


>لا تتعمد تناسى تعليمات الطبيب وتعتذر لضيق الوقت ، حاول أن تراعى صحتك فهى راس مالك فى هذه الحياة، قم بعمل حمية غذائية للحصول على الرشاقة المطلوبة .

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>هناك فرصة رائعة تجعلك فى المقدمة فى الفترة القادمة، انتظر من الحبيب أن يفاجئك بالعديد من المواقف الرائعة التى ستشعل دفء الحياة ، دائما تتسرع فى الحكم على الآخرين حاول أن تتخلص من هذه الصفة المذمومة والتى تجعل بخسارتك للناس.

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مصر 365

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