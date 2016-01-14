حظك اليوم توقعات الأبراج اليوم الجمعة 15 يناير 2016

برج الثور حظك اليوم الجمعة 2016 /1/15

برج الثور على الصعيد المهني:

>تنظر إلى الأمور من الخارج ولا تهتم بالتفاصيل مما يجعلك لا تستطيع التميز بين الغث والسمين ، كن أكثر تميز للصالح فقد خسرت كثير من الأشخاص الجيدة بسبب أحكامك الخاطئة .

برج الثور على الصعيد العاطفى:

>تتردد كثيرا حتى تأخذ القرار المناسب مما يضع الحبيب فى مواقف محرجة للغاية، سابق الزمن للوصول إلى حلمك وسوف تسمع أخبار سعيدة فى الفترة القادمة وسوف ينسى لك الحبيب الأخطاء السابقة، الظروف ملائمة أن تتقدم بخطوة جديدة لتطوير العلاقة بينكم.

برج الثور على الصعيد الصحي:

>لا تتعمد تناسى تعليمات الطبيب وتعتذر لضيق الوقت ، حاول أن تراعى صحتك فهى راس مالك فى هذه الحياة، قم بعمل حمية غذائية للحصول على الرشاقة المطلوبة .

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>هناك فرصة رائعة تجعلك فى المقدمة فى الفترة القادمة، انتظر من الحبيب أن يفاجئك بالعديد من المواقف الرائعة التى ستشعل دفء الحياة ، دائما تتسرع فى الحكم على الآخرين حاول أن تتخلص من هذه الصفة المذمومة والتى تجعل بخسارتك للناس.

برج الجدى حظك اليوم الجمعة 15 يناير 2016

برج الجدى على المستوى المهنى..

>أوضاعك مستقرة إلى حد كبير، كل ما عليك فقط هو أن تتمسك بمنصبك الحالى، وتنتبه إلى ما يحاك لك من جانب بعض الزملاء، ولكن عليك أن تعلم أن علاقتك بمديرك بالعمل جيدة إلى درجة كبيرة، ولكن هذا لا يضمن لك الكثير من الاستقرار إلا إذا تعاملت مع كل شئ بحكمة.

برج الجدى على المستوى العاطفى

..

>الحبيب هو السند لك فى كثير من الأوقات والظروف الصعبة التى تمر بها، فأحرص على علاقتك به ولا تدع الظروف السئية التى تمر بها تؤث على علاقتكما، كن إلى جواره فهو كذلك فى أشد الحاجة إليك فى هذا الوقت تحديداً.

برج الجدى على المستوى الصحى..

>أوضاعك الصحية فى الفترة الماضية كانت غير مستقرة، ولكن مؤخراً حاولت أن تهتم بها، عليك أن تحصل على قسط كافِ من النوم، وعليك بالطعام الصحى الذى له الكثير من المنافع.

توقعات الأبراج لك فى الفترة المقبلة...

>على الرغم من أن هناك الكثير من الظروف السيئة التى ستحاوطك فى الفترة المقبلة، إلا أن مع منتصف هذا العام ستتغير أحوالك كثيراً إلى الأفضل، كن متفائل حتى تستطع أن تتجاوز كافة المشاكل والأزمات التى ستمر بها.

برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 2016 /1/15

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

>تصادفك الكثير من المشاكل فى محيط العمل حاول أن تتخطاها بالصبر والعمل، لا تنظر خلفك فتخسر الذى أمامك ضع يدك على المشاكل حتى تجد لها الحلول المناسبة ، فلا يوجد مشكلة بلا حلول وأحيانا يكون الحل أمامنا ولكن لا نراه.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

>تشعر بفراغ عاطفى فى حياتك ، لا تتسرع فى الارتباط حتى لات تقع فى مشاكل جديدة تشبه القديمة فيكون الوضع من سىء إلى اسوء ، حاول فى هذه الفترة أن تراجع أخطائك لتتعلم منها فى المستقبل القريب، حاول أن تكون اختياراتك مختلفة عن المرات السابقة لتكون أيضا النتائج مختلفة.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>تتعرض لأزمات صحية متتالية ولكنك تحاول معالجتها باللجوء لذوى الخبرة والمهارات من الأطباء، لا تكبر الأمور فتشعر بالإحباط ، حاول أن تمارس الرياضة وواظب على الحمية الغذائية للوصول إلى الجسم الرشيق الذى تحلم به.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>سوف يكون الحال فى المستقبل أفضل لا تندم على شئ فاتك فما كان لك لن يتخطاك مهما تكن الأحوال، الحسم فى القرارات هو أفضل من تعليقها فتأخذ حيز كبير من تفكيرك.

برج الحمل حظك اليوم الجمعة 15 يناير 2016

برج الحمل على المستوى المهنى..

>تحاول السيطرة على كافة التفاصيل السيئة المحيطة بك، لذا فمن المتوقع أن تحقق ما تريد فى الفترة الأخيرة، كن فقط على قدر المسئولية، ولا تتعجل النجاح وتحقيق الأحلام، فلكل شىء ثمن، يجب أن تدفعه فى البداية.

برج الحمل على المستوى العاطفى..

>مشاعرك اتجاه الحبيب بدأت تتغير كثيراً فى الفترة الماضية، خصوصاً بعد أن اكتشقت أنه هناك الكثير من الأحداث والتفاصيل التى لا تعرفها عنه، فمن الأفضل أن تعطيه فرصة أخرى لكى يبرر أخطائه، ولا تتعجل فى الحكم عليه.

برج الحمل على المستوى الصحى...

>مناعتك الضعيفة تنعكس على صحتك، تعرضت فى الفترة الأخيرة لكثير من نزلات البردـ التى كانت السبب فى إفساد الكثير من الأيام الهامة لك، ولكن صحتك بدأت فى التحسن كثيراً، فحاول أن تهتم بمثل هذه التفاصيل البسيطة، خصوصاً إذا كان الأمر يتعلق بصحتك.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المُقبلة..

>ستزدهر أمورك كثيراً، وستحقق الكثير من النجاحات فى الفترة القادمة، فقط عليك أن تهتم بكل ما يدور من حولك، حتى لا يتحكم فيك أحد، أفعل ما فى وسعك حتى تصل إلى ما تريد.

برج الحوت حظك اليوم الجمعة 2016 /1/15

برج الحوت على الصعيد المهني:

>يتميز مواليد برج الحوت بالعبقرية والتميز فى العمل فهو أصحاب فكر مستنير يرون الدنيا بعيون متفتحة ويعطون لمن حولهم العناية اللازمة والرعاية الكاملة لأفكارهم .

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

>يعيش مواليد برج الحوت دائما حالة من الحب العذرى لا تنتهى يرون أن الحب هو وقود الحياة الذى يجعلهم يسيرون نحو هدف أفضل .

برج الحوت على الصعيد الصحي:

>تتمتع بروح الشباب التى لا تجعلك تشيب أو تكبر فى السن أبدا سوف تكون أفضل إذا قمت بمراجعة الطبيب للتمتع بصحة أفضل، قم بأخذ الدواء فى مواعيده المحددة حتى تعيش بصحة وسعادة

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :

>هذا العام سوف يكون مميز للغاية فأنت أخيرا تجد حل لأكثر مشاكلك التى كنت تعانى منها وتدور فى فلكها |، لا تتراجع عن اتخاذ القرار الصائب نحو تغير محل أقامتك لتكون بجوار عملك ولا يضيع عمرك فى الموصلات، سوف يفاجئك الحبيب قريبا.

برج الميزان حظك اليوم الجمعة 2016 /1/15

برج الميزان على الصعيد المهني:

>تعصف بك رياح المشاكل ولكن أنت قادر على مواجهتها بالصبر والحكمة لا تترد فى تقديم بعض التنازلات التى لا تمس كرامتك حتى تمر السفينة بسلام وتصل إلى بر الأمان، المشاكل لا تنتهى ولكن الحلول متاحة .

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

>تمر بمشاكل مع الحبيب مما يهدد بفشل العلاقة وذهابها ، حاول أن تهدئ للتفكير فى حلول إلى رجوع المياه إلى مجاريها، فأنت تعلم أن علاقة الحب الموجودة بينكم من النادر أن تتكرر مرة أخرى.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

>أنت من الأشخاص التى تعانى من وسواس قهرى يجعلك تخاف من كل شىء حولك وتتوهم أنه سينقل لك الأمراض ، حاول الخروج من هذه الشرنقة حتى تكون أفضل وتعيش حياه سوية.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :

>تتوقع لك الأبراج مزيد من الازدهار والتقدم فى حياتك، أنظر إلى حلمك حتى تصل إلية ولا تجعل العقبات التى تقابلك فى طريقك تقف أمامك فأنت قادر على صنع مستقبل أفضل

برج الأسد حظك اليوم الجمعة 15/1/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

>احرص على أن تهتم بشؤونك الخاصة وحسب فى العمل لأن هذا قد يجر عليك الكثير من المشاكل خلال الأيام المقبلة خاصة أنها ستشهد الكثير من المعارك من أجل تصفية الحسابات. وحاول أن تبتعد عن أية معارك لا ناقة لك فيها ولا جمل، ولا تدخل معركة شخص آخر وتأكد أنه لو كان فى مكانك لن يفعل ذلك.

على الصعيد العاطفى:

>ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. ولن يمكنك أبدًا أن تحصل على ما تريده بالضبط من الشريك، هذا لا يعنى ألا تقدر جهود الشريك من أجل إسعادك وطريقته الخاصة فى التعبير لك عن حبه، حاول أن تتفهم ذلك وتقدر أية تفاصيل صغيرة يفعلها الشريك.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

>تعانى ضعفا عاما خلال الفترة المقبلة بسبب الإجهاد المبالغ فيه فى العمل بالإضافة إلى الإهمال فى تناول الوجبات الغذائية خاصة وجبة الإفطار فاحرص على أن تعوض جسدك عن هذا الإهمال وتتناول الفواكه والأغذية الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>تواجه أيامًا عصيبة خلال الفترة المقبلة، ولكن ببعض الذكاء فى التعامل سيمكنك إدارة الأزمة، خاصة إذا توخيت الحذر فى التعامل مع الآخرين حتى الذين تثق بهم.

برج السرطان حظك اليوم الجمعة 15/1/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

>ابتعد عن مصادر الطاقة السلبية فى العمل ولا تسمح لأى شخص بأن يمتص حماسك أو يجعل إنتاجيتك تتراجع فأنت فى أمس الحاجة لتحقيق الإنجاز خاصة أن هناك تقييم فى الفترة المقبلة.

على الصعيد العاطفى:

>تخلى عن الشكوك المبالغ فيها تجاه مدى إخلاص الحبيب لك، فهو يحبك بصدق ولولا ذلك لم يكن ليتحمل مزاجك المتقلب ومطاردتك طوال الوقت له وتشكيكك فى إخلاصه.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>غالبية متاعبك الصحية تأتى بسبب حالتك النفسية المتقلبة والمتدهورة فى هذه الأيام حاول أن تقلل من مستويات التوتر لديك وألا تأخذ الأمور بصفة شخصية فكل مشكلة قابلة للحل، استعن بالمشروبات التى تساعد على تهدئة الأعصاب وتجنب القهوة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>مفاجآت سارة بانتظارك فقط إذا تخليت عن تشاؤمك وتوقعاتك السيئة وانتظارك للأسوأ، بعض الطاقة الإيجابية ستفيدك كثيرًا خلال الأيام المقبلة وستنعكس إيجابًا على حالتك المزاجية.

برج العذراء حظك اليوم الجمعة 15/1/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

>زملائك فى العمل ليسوا مضطرين لتحمل حساسيتك الشديدة وردود فعلك التى قد تكون صبيانية أحيانًا، فحاول أن تقدر لهم ذلك وتعبر عن امتنانك لتقديرهم لك لأنهم قد يفقدوا أعصابهم قريبًا.

على الصعيد العاطفى:

>حياتك العاطفية بحاجة إلى إعادة نظر بها، خاصة الشروط التى تفرضها على شريكك والتى تمثل عبئًا عليه وتجعله يشعر بأنه مكبل بقيود ثقيلة فى العلاقة بدلاً من أن تكون سببًا لإسعاده وفرحه.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

>كل متاعبك الصحية ومشاكلك ستنتهى بمجرد حصولك على بعض الوقت للراحة والاسترخاء واستنشاق الهواء النقى بعيدًا عن كل مصادر التوتر والإزعاج.. انصت باهتمام لشكاوى جسدك واحتياجاته فإذا تماديت فى إهمالك سيباغتك بمشاكل خطيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>حاول أن تبدأ مرحلة جديدة فى حياتك بمجرد أن تخرج من الأزمة الحالية، تعلم من الدروس التى لقنتها لك الأيام الصعبة وتجنب تكرار الأخطاء فى المرات القادمة فلن يمكنك الخروج من الأزمة بالسهولة نفسها كل مرة.

برج العقرب حظك اليوم الجمعة 15 يناير 2016

برج العقرب على الصعيد المهنى..

>الأوضاع الخاصة بالعمل متوترة منذ فترة طويلة، وعلى الرغم من كل محاولاتك الجادة للعمل بشكل مستمر، إلا أنك تضع شروط قاسية، مما يصعب المهمة كثيراً ويجعلها فى بعض الأوقات شبه مستحيلة، حاول أن تتجاوز عن هذه الأمور الصغيرة، حتى تسعى لتحقيق ما تريد، دون أن تخسر الكثير من الوقت والمجهود.

برج العقرب على الصعيد العاطفى..

>علاقتك بالحبيب جيدة جداً، فأنت تحاول دائماً أن تلفت نظره إليه بهذه الطريقة الساحرة، التى تجعله يشعر بالثقة والدعم الدائم من جانبك، كن دائماً بهذه الطريقة، حتى لا تفقده فى يوم من الأيام، وذلك لأنك ستحتاج إليه فى الفترة المُقبلة كثيراً.

برج العقرب على الصعيد الصحى..

>أوضاعك جيدة إلى حد كبير، اهتم فقط بهذه التفاصيل الصغيرة، التى قد تكون مُزعجة لك بعض الشئ إلا أنها هامة، وقد يكون لها تأثير عليك فى المستقبل، واستمع جيداً إلى نصائح الطبيب.

توقعات الأبراح لأصحاب هذا البرج فى الفترة المُقبلة..

>يتوقع لك علماء الابراج عام جيد على كافة المستويات، حاول فقط أن تستثمر كافة الفرص التى ستكون متاحة أمامك خلال الفترة المقبلة، ولا تستمع كثيراً إلى من حولك، لأن هناك الكثير منهم لا يتمنون لك النجاح، فكن حذر.

برج القوس حظك اليوم الجمعة 15/1/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

>حماسك الشديد للعمل أحيانًا ما يساء تفسيره من المحيطين بك، لا تجعل هذا يدفعك للتفكير فى تغيير طريقتك، فما تفعله هو الصواب ولن تشعر بالراحة إذا تخليت عن هذا الحماس. بعض العثرات الصغيرة قد تجعلك متوترًا لكن يجب أن تطمئن لأن أصحاب العمل يدركون تمامًا مدى إخلاصك لهم.

على الصعيد العاطفى:

>لا تحتاج أكثر من أن تفتح قلبك للشريك وتحكى له عن كل مخاوفك وكل ما أزعجك خلال الفترة الماضية، لا تخشى أن تظهر له ضعفك بالعكس قد يساعد هذا على التقريب بينكما وردم الفجوة التى تضاعفت فى الفترة الماضية.

برج القوس على الصعيد الصحي:

>تعانى متاعب فى جهازك الهضمى بسبب عدم قدرتك على منع نفسك من الأكلات التى تحبها ولكنك تعلم جيدًا أن تضرك، تعانى على الأخص مشاكل مع القولون بعضها يرجع إلى شعورك بالتوتر.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>تحتاج إلى مراجعة حساباتك خلال الأيام المقبلة وتعيد النظر فى علاقاتك مع الآخرين ومواقفك من أهدافك والطريق الذى اخترته لنفسك كذلك.

برج الدلو حظك اليوم الجمعة 15 يناير 2016

برج الدلو على الصعيد المهنى..

>الأوضاع غير مستقرة، ولكن هناك الكثير من الأحداث السعيدة التى فى طريقها إليك خلال الفترة المقبلة، لا تدع الأفكار السيئة تسيطر عليك، أعلم أن الحظ سيكون حليفك، وذلك لأنك مجتهد ومبدع.

برج الدلو على الصعيد العاطفى..

>شد وجذب، هذه هى شكل علاقتك بشريك الحياة، حاول أن تكون أكثر هدوءاً من ذلك، واعطِ له المساحة الكافية كى يعبر لك عن مشاعره الحقيقة، لا تجبره على بعض التصرفات حتى تستطع حماية علاقتكما من أى أزمات متوقعة، كن حذر كذلك ممن هم حولك.

برج الدلو على الصعيد الصحى..

>أنت لا تهتم بصحتك كما يجب أن يكون، وهذا سيكون له تأثير عليك فيما بعد، فمن الأفضل أن تهتم بها أكثر من ذلك، لأن هذا سيكلفك الكثير، وحاول الابتعاد عن الطعام غير الصحى.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو..

>يتوقع لك علماء الفلك وضع أفضل فى هذا العام، تطورات كثيرة ستحدث لك على عدة مستويات مثل العمل والعائلة، كما ستتخذ الكثير من الخطوات الإيجابية نحو المستقبل، ادرس هذه الأفكار كثيراً وكن على علم بأن لكل شىء عواقبه.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365