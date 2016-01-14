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سعوديون يجددون البيعة للملك سلمان على "تويتر": نُفاخر بك ونجدد لك الولاء

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سعوديون يجددون البيعة للملك سلمان على "تويتر": نُفاخر بك ونجدد لك الولاء سعوديون يجددون البيعة للملك سلمان على "تويتر": نُفاخر بك ونجدد لك الولاء
دخل هاشتاج الملك سلمان فى قائمة الأكثر تداولا على موقع التدوينات الصغيرة، بعد مرور سنة كاملة لتولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مقاليد الحكم فى المملكة العربية .
>واحتفل نشطاء تويتر بهذه الذكرى مجددين البيعة للعاهل السعودى، حيث قال ياسر القحطانى: "وفى كل يوم وليلة.. لسلمان الوفاء والهيبة.. نجدد السمع والطاعة.. حفظك الله للوطن وحفظ الله الوطن وأهله"، بينما قالت زينب المصبح :"وطنى أمان أنت يا دوحة الإسلام.. ذكرى البيعة للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.. ورحم الله مليكنا عبد الله غفر الله ذنبه وعفى عنه".
>أما متعب حمدى فقال: "فيك من نظرة فهد وطيبة الملك عبد الله ومن كرم سلطان وفعول نايف.. الله يرحم من مضى ويحفظ من بقى"، فيما قال بدر بن أحمد: " نُفاخر بك سيدى سلمان ونجدد لك الولاء والطاعة".

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


>- خليجيون يتداولون صورة عمرها 60 عاما للملك سلمان ممسكا بأول كاميرا يقتنيها

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