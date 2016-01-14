مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات الأمنية بطنطا

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية الخدمات الأمنية بدائرة أول وثان طنطا، مساء أمس الأربعاء، للوقوف على مدى استعداد القوات وجاهزيتها، لمواجهة أى ظرف طارئ.

ووجه مدير الأمن الضباط بضبط الدراجات النارية بدون لوحات لما تمثله من خطورة على الأمن العام وعدم استقلال الدراجات النارية لأكثر من فرد، وتقابل مدير أمن الغربية مع بعض الأشخاص الذين تم ضبطهم لسيرهم بدراجات نارية بدون رخصتى القيادة والتسيير.

ووجه مساعد وزير الداخلية الضابط والأفراد باليقظة، والتعامل بكل حزم مع أى خروج على القانون، مع اتخاذ كافة الإجراءات لحماية القوات من أى اعتداءات، ورفع كافة الانتظارات الخاطئة، وتسيير الحركة المرورية، وضبط أى مخالفات موجودة بالشارع والعمل على تفعيل القانون، واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.



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